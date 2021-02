PS5: PS Plus-Mitgliedschaft bei den meisten Besitzern

Diese drei Spiele könnt ihr im Februar laden.

PlayStation Plus ist für Sony ein großer Erfolg. Seit der Einführung des Premiumdienstes steigt die Zahl der Abonnenten kontinuierlich. Im vergangenen Quartal wurde eine neue Bestmarke erreicht.

PlayStation Plus kam in diesem Zeitraum auf 47,4 Millionen Abonnenten. Das sind mehr als im vorangegangenen Quartal, in dem die Zahl der Abonnenten bei 45,9 Millionen lag. Im Weihnachtsquartal 2019 kam der Dienst auf 38,8 Millionen zahlende Plus-Spieler.

Die meisten PS5-Spieler haben PS Plus

Eine weitere Zahl, die inzwischen eintraf, verdeutlicht, dass auch PS5-Besitzer ein großes Interesse an PlayStation Plus haben. Demnach verfügen 85 Prozent der New-Gen-Spieler über ein PS Plus-Abonnement. Da das Abo generationsübergreifend gilt, handelt es sich nicht zwangsläufig um neue Mitgliedschaften.

Kostenlos ist PlayStation Plus natürlich nicht. Allerdings halten sich die Kosten in Grenzen. Drei Pakete werden angeboten, die sich hinsichtlich der Laufzeit und des Preises voneinander unterscheiden:

Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft umfasst mehrere Vorteile. Als Beispiele können die Spiele der Instant Games Collection und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5 genannt werden. Auch sind Features wie der Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos ein Teil des Angebotes.

Die erwähnten Spiele der Instant Games Collection werden monatlich ausgetauscht bzw. erweitert. Sobald ihr sie einmal für 0 Euro gekauft habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, solange eure Mitgliedschaft aktiv ist.

Die für Februar 2021 geplanten PS Plus-Spiele wurden bereits freigeschaltet. Im laufenden Monat könnt ihr „Destruction AllStars“ (PS5), „Control: Ultimate Edition“ (PS4, PS5) und „Concrete Genie“ (PS4, PS5) laden, ohne dafür einen zusätzlichen Cent bezahlen zu müssen. Entsprechende Verlinkungen zum PlayStation Store findet ihr in dieser Meldung.

