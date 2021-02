PS Plus Februar 2021: Spiele für PS5 und PS4 freigeschaltet

"Destruction AllStars" ist das PS Plus-Highlight im Februar 2021.

Sony hat im PlayStation Store die PS Plus-Spiele für Februar 2021 freigeschaltet. Einmal mehr erwarten euch drei Games, die ihr auf der PS5 und zum Teil auf der PS4 in Angriff nehmen könnt.

Highlight ist das im vergangenen Jahr verschobene „Destruction AllStars“, das direkt als PS Plus-Spiel veröffentlicht wurde. Im Angebot bleibt der Titel zwei Monate lang. Hinzu kamen die Spiele „Control“ in der Ultimate Edition und „Concrete Genie“. Nachfolgend haben wir die komplette Übersicht. Nach einem Klick auf den jeweiligen Link landet ihr beim Produkteintrag im PlayStation Store.

Achtung: Momentan können die Spiele lediglich kostenlos in die Bibliothek gepackt werden, wenn ihr auf der Konsole explizit danach sucht. In der Übersicht im PlayStation Store werden sie noch nicht angezeigt.

PS Plus im Februar 2021

Destruction AllStars (PS5)

Veröffentlichung am 2. Februar 2021

Produkteintrag im PlayStation Store

Control: Ultimate Edition (PS4, PS5)

Veröffentlicht am 10. September 2020

Metascore: 82

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Concrete Genie (PS4, PS5)

Veröffentlicht am 8. Oktober 2019

Metascore: 75

User-Score: 8.2

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

PS Plus im März 2021

Der Januar neigte sich recht schnell dem Ende entgegen. Und der Februar ist noch kürzer, sodass die Zeit bis zur Enthüllung der PS Plus-Spiele für März recht überschaubar ist. Die Termine lassen sich vorhersagen.

Da die PS Plus-Spiele mit wenigen Ausnahmen am ersten Dienstag eines Monats zum Gratis-Download bereitgestellt werden und die Enthüllung in der Regel am Mittwoch der Vorwoche erfolgt, könnt ihr euch die folgenden Termine im Kalender einkreisen.

Enthüllung des PS Plus-März-Angebotes am 24. Februar 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 2. März 2021

Zum Thema

PlayStation Plus konnte im vergangenen deutlich mehr Mitglieder anziehen. Dabei dürfte es sich um einen Trend handeln, der in diesem Jahr fortgesetzt wird. Der Premiumdienst umfasst mehrere Vorteile. Dazu gehören die Spiele der Instant Games Collection und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5. Zu den weiteren Features von PS Plus zählen der Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

Was sagt ihr zum PlayStation Plus-Angebot für Februar 2021? Gefällt es euch? Und welches Spiel startet ihr zuerst? Verratet es uns in den Kommentaren.

