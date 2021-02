Star Wars Knights of the Old Republic: Weiterer Insider bestätigt ein Remake

Zuletzt machten ein weiteres Mal Gerüchte zu einem möglichen Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" die Runde. Für frische Spekulationen sorgt ein als verlässliche Quelle geltender Insider.

Befindet sich ein Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" in Arbeit?

In der Vergangenheit machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass hinter verschlossenen Türen an einem Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ gearbeitet werden könnte.

Vor wenigen Tagen erreichten uns unbestätigte Berichte, in denen zum einen von einfachen Portierungen von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ und „Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords“ für die aktuellen Systeme die Rede war. Darüber hinaus soll sich in der Tat ein technisch wie spielerisch überarbeitetes Remake zum ersten Teil in Entwicklung befinden.

Remake bei Aspyr Media in Entwicklung?

Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen der Bloomberg-Journalist und Industrie-Insider Jason Schreier, der die laufenden Arbeiten am „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake im Resetera-Forum indirekt bestätigte. Darüber hinaus deutete er an, dass Aspyr Media für die Entwicklung der rundum überarbeiteten Neuauflage verantwortlich sein wird.

Dazu passt die Ankündigung von Aspyr Media, dass das Studio kürzlich einen namhaften Triple-A-Auftrag an Land gezogen hat und für diesen eine Marke lizenzieren musste. Ob es sich hierbei in der Tat um „Star Wars“ beziehungsweise „Star Wars: The Old Republic“ handelt, wurde nicht verraten.

Da Jason Scherier als verlässliche Quelle gilt, die in den meisten Fällen richtig liegt, können wir aber wohl davon ausgehen, dass seine Angaben den Tatsachen entsprechen. Möglicherweise erfahren wir in den nächsten Wochen mehr.

