Gearbox Software: Übernahme ermöglicht mehr kreative Risiken

Gearbox Software möchte zukünftig an neuen Marken arbeiten.

In dieser Woche kündigten die „Borderlands“-Macher von Gearbox Software eine Übernahme durch THQ Nordics Mutterkonzern Embracer Group an.

Eine Kauf, den sich die Embracer Group 1,3 Milliarden US-Dollar kosten ließ. In einem Interview sprach Randy Pitchford, der Leiter von Gearbox Software, über die Übernahme seines Studios und wies darauf hin, dass Gearbox Software dank der finanziellen Möglichkeiten der Embracer Group mehr kreative Risiken eingehen kann. Unter anderem soll diese Gelegenheit genutzt werden, um die Arbeiten an komplett neuen Marken in die Wege zu leiten.

Kreative Risiken werden belohnt

Pitchford weiter: „Wir haben so viele neue IP-Konzepte in unserem Inkubator, die darauf warten, zu explodieren. Wir könnten auf den richtigen Publishing-Partner warten, der bereit ist, eine Wette abzuschließen, anstatt nur ein Risiko für etwas einzugehen, von dem sie wissen, dass Gearbox es bereits getan hat. Diejenigen Publisher, die Risiken für das eingegangen sind, was wir als nächstes sehen wollen, wurden immer belohnt. Aber aus irgendeinem Grund können sie sich mit dieser Art von Risiko nicht wohl fühlen. Jetzt können wir dieses Risiko selbst eingehen.“

„Wir müssen keine Boote verbrennen, um das zu tun“, heißt es abschließend. „Als Epic ihren Deal machte, verkauften sie Gears of War an Microsoft. Sie haben die Boote verbrannt, um zu zeigen, dass sie etwas tun können, was Sie von Epic noch nie erwartet haben. Daraus wurde Fortnite. Wir müssen das nicht tun. Wir können das Maximum aus der IP herausholen, die wir haben, und als Folge dieser Beziehung eine neue Marke vorantreiben. Das ist unglaublich aufregend für mich. Ich habe das Gefühl, dass wir erst am Anfang stehen.“

Woran Gearbox Software als nächstes arbeiten möchte, verriet Pitchford allerdings nicht.

Quelle: Venturebeat

