The King of Fighters XV: Fan-Favorit Iori im neuen Trailer präsentiert

Wenig überraschend wird in "The King of Fighters XV" auch Iori Yagami mitmischen. Heute zeigt sich der Fan-Favorit in einem frisch veröffentlichten Trailer.

"The King of Fighters XV" erscheint 2021.

Anfang des vergangenen Monats kündigte der japanische Publisher und Entwickler SNK die laufenden Arbeiten am Fighting-Titel „The King of Fighters XV“ für die Konsolen und den PC an.

Allzu viele Details zum neuen Ableger nannte SNK bisher zwar nicht, versprach den Fans aber zumindest, dass sie sich auf das Comeback diverser alter Bekannter freuen dürfen. Mit von der Partie ist wenig überraschend der Fan-Favorit Iori Yagami. Dieser zeigt sich heute in einem frisch veröffentlichten Trailer zu „The King of Fighters XV“, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Der Release erfolgt 2021

„The King of Fighters XV“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch in Entwicklung und wird im Laufe des Jahres erscheinen. Einen konkreten Termin wurde im Rahmen der offiziellen Ankündigung nicht genannt. Aktuell arbeiten die Entwickler von SNK laut eigenen Angaben an der Auffrischung der Features und der Optimierung des Spiels.

Zum Thema: The King of Fighters XV: Erste Charaktere in neuen Trailern vorgestellt

„Wir konzentrieren uns darauf, die hohe Geschwindigkeit der Reihe beizubehalten, während wir auch Elemente hinzufügen, um es aufregender zu machen. Wir können nun Sachen für den Sound und die Grafik machen, die unmöglich waren, als wir XIV machten. Also nehmen wir uns Zeit, um sicherzustellen, dass jedes Element verfeinert ist“, so die kreativen Köpfe hinter dem Fighting-Titel.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The King of Fighters XV