GTA 5 & Red Dead 2: Take-Two enthüllt neue Absatzzahlen

"GTA 5" ist für Rockstar Games und Take Two ein großer Erfolg. Während des letzten Finanzgesprächs verriet Take Two, dass sich "GTA 5" mittlerweile mehr als 140 Millionen Mal verkauft hat - eine Zahl, die wahrscheinlich weiter steigen wird, sobald das Spiel später in diesem Jahr für PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt kommt.