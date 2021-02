GTA 5 Online & Red Dead Online: Rekordjahr und Geschenke für Spieler

"GTA 5 Online" und "Red Dead Online" konnten im vergangenen Jahr massig Spieler anziehen.

Rockstar Games hat mitgeteilt, dass „GTA 5 Online“ einen Spielerrekord erzielen konnte. Zwar nannte das Unternehmen keine genauen Zahlen, doch wurde einmal mehr versichert, dass ihr euch auch in Zukunft auf einen Support des Spiels einstellen könnt. Gleiches gilt für Rockstars zweites aktuelles Projekt. Auch „Red Dead Online“ habe sich sehr gut geschlagen und soll weiterhin unterstützt werden.

„GTA Online hat die eigenen Rekorde erneut gebrochen, mit mehr Spielern als in jedem Jahr zuvor. Auch Red Dead Online verzeichnete im vergangenen Dezember mehr Spieler und mehr neue Spieler als jemals zuvor seit dem Start der Beta. Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 brachen im Jahr 2020 auch die Rekorde für Videoaufrufe“, so Rockstar Games.

Besondere Geschenke und mehr in Kürze

Wie viele Spieler in „GTA 5 Online“ und „Red Dead Online“ regelmäßig unterwegs sind, ist nicht bekannt. Ein Großteil der Leute, die den Spielen in den vergangenen Monaten einen Besuch abstatteten, dürften die vielen Geschenke mitgenommen haben, die Rockstar Games regelmäßig zur Verfügung stellte. Auch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen dürften ihren Beitrag geleistet haben.

Und mit Geschenken geht es weiter: Um die neuen Rekorde zu feiern und weitere Spieler in den Titel zu holen, bekommen Neueinsteiger in „Red Dead Online“ ein erweitertes Paket mit Geschenken. Es umfasst ein kostenloses Pferd, einen kostenlosen Stallplatz, 5.000 Club-EP und weitere Inhalte.

In „GTA 5 Online“ könnt ihr bis zum 12. Februar 2021 ein paar einzigartige Kleidungsstücke freizuschalten – die Rockstar Cap und das Rockstar Rolling Tee, die beide nächste Woche in euren Kleiderschrank geliefert werden. Die Geschenke werden innerhalb von 72 Stunden nach dem Einloggen am 16. Februar 2021 eintreffen.

Zum Thema

„Wir alle hier bei Rockstar Games möchten uns bei der Community dafür bedanken, dass sie ein Jahr lang mit uns gespielt hat, das anders war als alle anderen. Ob es darum ging, einen Überfall auf eine befestigte tropische Insel zu planen oder die Wunder der Tierwelt der Grenze zu dokumentieren, es war unglaublich zu sehen, wie die Community zusammenkam, während wir sowohl GTA 5 Online als auch Red Dead Online weiter ausbauten und weiterentwickelten“, so Rockstar Games rückblickend.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA 5 Online