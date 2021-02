Ratchet & Clank Rift Apart: Neuer Trailer enthüllt Release-Termin

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint exklusiv für die PlayStation 5.

Für viele PlayStation-Fans dürfte das kommende Jump’n’Run-Game „Ratchet & Clank: Rift Apart“ von Insomniac Games zu den meist erwarteten Titeln für Sonys New-Gen-Konsole zählen. Nachdem es ursprünglich hieß, der Titel solle während des „Launch-Fensters“ der PlayStation 5 erscheinen, sorgt ein neuer Trailer nun für Gewissheit und bestätigt den offiziellen Release-Termin des Titels. Das Video findet ihr wie gewohnt weiter unten.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint im Juni 2021 exklusiv für PS5

Darüber hinaus ging Marcus Smith, der Creative Director des Titels, in einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog etwas näher auf den Titel ein. Darin bedankt er sich im Namen des Entwicklerteams bei allen Fans für ihre langjährige Unterstützung und bestätigt des Weiteren, dass „Ratchet & Clank: Rift Apart“ am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird.

Zur Story des Titels führt er aus, das nächste Kapitel der langlebigen Jump’n’Run-Serie sei „ein brandneues Abenteuer in voller Länge.“ Einmal mehr ist der finstere Dr. Nefarius der Stein des Anstoßes, denn er aktiviert ein Gerät, mit dem er in alternative Realitäten reisen kann – natürlich nur in jene, in denen er immer gewinnt. Dabei werden Ratchet und sein Freund Clank jedoch voneinander getrennt und müssen versuchen, wieder zueinander zu finden. Dabei treffen sie unter anderem auf die aus vorherigen Trailern bereits bekannte Lombax-Kriegerin und erkunden neue sowie bereits vertraute Orte. Außerdem dürfen sie einige brandneue Waffen schwingen.

„Rift Apart“ soll eine eigenständige Geschichte bieten und somit ebenfalls Neueinsteiger in die Reihe ansprechen. Für diese Spieler wird das Abenteuer von Smith als „der perfekte Einstieg“ beschrieben. Langjährige Fans des dynamischen Duos sollen sich derweil über allerlei Anspielungen auf vorherige Geschichten freuen können.

Vorbestellungen gestartet

Außerdem verweist Smith darauf, dass Vorbestellungen nun online sind. Dabei haben interessierte Spieler die Auswahl zwischen einer Standard Edition und der Digital Deluxe Edition des Games. Wer das Spiel vorbestellt, erhält als digitalen Bonus die Karbonox-Rüstung aus „Ratchet & Clank 2“ (2003). Diese wurde für „Rift Apart“ überarbeitet und besitzt jetzt hochauflösende Texturen, Lichteffekte und Ray-Tracing-Reflexionen. Vorbesteller erhalten zudem einen früheren Zugriff auf die Verpixler-Waffe im Spiel. Darüber hinaus wurde auch der Retro-Blaster aus „Ratchet & Clank“ (2016) visuell für PS5 aufgearbeitet.

Neben der Vollversion des Spiels beinhaltet die Digital Deluxe Edition des Weiteren folgende Inhalte: 5 zusätzliche Rüstungssätze, 20 Raritanium, um vor allen anderen eure Waffen aufzuwerten, ein Sticker-Paket, das ihr im allerersten Fotomodus von „Ratchet & Clank“ überhaupt verwenden könnt, sowie ein digitales Artbook und einen digitalen Soundtrack. Nur wer das Spiel vorbestellt, hat Zugang zu den vorzeitig freischaltbaren Boni, wird im Blog-Beitrag klargestellt.

Weitere Informationen, beispielsweise den Namen der mysteriösen Lombax-Dame, verriet Insomniac Games derweil noch nicht. Marcus Smith bittet die Spieler diesbezüglich weiterhin um etwas Geduld und verspricht ihnen „eine rosige Zukunft“. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ erscheint am 11. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.

