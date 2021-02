Ratchet & Clank Rift Apart: PS5-DualSense-Features im Interview

Insomniac Games sprach in der Vergangenheit das eine oder andere Mal über den DualSense-Controller der PS5 und dessen Möglichkeiten, die bei der Entwicklung von "Ratchet & Clank: Rift Apart" relevant sind. In einem aktuellen Interview wurden die Vorteile nochmals hervorgehoben.

"Ratchet & Clank Rift Apart" kommt in diesem Jahr auf den Markt.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ zählt zu den großen PS5-Spielen der kommenden Monate. Der Titel wird voraussichtlich in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den Markt gebracht. Während der Veröffentlichungstermin weiterhin ein Geheimnis bleibt, verrät ein Gamesradar-Interview mit Insomniac Games, wie das Spiel von den Fähigkeiten der PS5 und des DualSense-Controllers profitiert.

Die „Ratchet & Clank“-Spiele sind für ihre hervorragenden und meist kuriosen Waffen bekannt. Einige der Wummen, die ein Teil von „Rift Apart“ sind, wurden in den vergangenen Wochen vorgestellt, darunter die Burst Pistol, Shatterbomb, der Topiary Sprinkler und The Enforcer.

So profitieren die Waffen des Spiels

Im erwähnten Interview sprachen Marcus Smith, der Creative Director bei Insomniac, und Mike Daly, der Game Director, darüber, wie die Waffen von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ durch den PS5-Controller ein intensiveres Feeling bekommen. Laut der Angabe der Entwickler stehen die Waffen immer im Vordergrund des „Ratchet“-Erlebnisses. Und der DualSense gebe ihnen mächtige neue Werkzeuge, um die einzigartige Persönlichkeit jeder Waffe noch weiter zu entwickeln.

„Wir kombinieren Haptik mit dem Controller-Lautsprecher, damit sich der physische Aspekt des Abfeuerns einer Waffe deutlich strukturiert und glaubwürdig anfühlt. Wir haben festgestellt, dass die Spieler das Feedback des Controllers auch dann wahrnehmen, wenn die Audio- und Bilddaten des Spiels sehr intensiv sind. Dadurch können wir Feedback über den Controller wiedergeben, das normalerweise im Lärm verloren geht. Es ermöglicht den Spielern, die Aktion auf dem Bildschirm durch ihre Hände zu erahnen“, so die Worte im Interview.

Zusätzliche Funktionen dank Trigger

Außerdem betonte Daly, dass die adaptiven Trigger des Controllers zusätzliche Funktionen ermöglichen: „Durch teilweises Ziehen des Abzugs oder durch das Abfedern des Abzugs können wir den Waffenfunktionen Nuancen verleihen, die vorher einfach nicht möglich waren, da der Abzug selbst kein Feedback geben konnte.“

Zum Thema

Als Beispiel nannte er die Burst-Pistole, die durch das Ziehen des Abzugs bis zu einem mittleren Schwellenwert präzise abgefeuert werden kann. Zieht ihr den Abzug hingegen komplett durch, könnt ihr auf Kosten der Genauigkeit aufs Ganze gehen.

„Es ist viel intuitiver, diese sekundäre Funktion direkt am Abzug zu haben, als dass sich die Spieler verschiedene Knöpfe dafür merken müssen. Es ist so viel einfacher, in den Fluss des Kampfes zu kommen und fortgeschrittene Strategien auszuführen, ohne an die Steuerung denken zu müssen“, so Daly weiter. Mehr zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

