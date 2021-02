The Division 2: Es befinden sich neue Inhalte in Entwicklung

Bereits vor einigen Tagen bestätigte Ubisoft, dass die Spieler eine weitere Unterstützung des Action-Rollenspiels „Tom Clancy’s The Division 2“ erwarten können. Allerdings waren sich die Fans nicht sicher, ob damit auch wirklich neue Inhalte gemeint waren, weshalb Ubisoft Massive ein klares Statement abgegeben hat.

Die Unterstützung der Fans hat Berge versetzt

„Wir sehen die fortlaufenden Gespräche in unserer Community und wir verstehen, dass ihr euch nach Neuigkeiten zu dem sehnt, was für The Division 2 in der Zukunft liegt. Wir sind begeistert, dass wir heute bestätigen können, dass später in diesem Jahr zusätzliche Inhalte für The Division 2 veröffentlicht werden. Es ist eure weiterhin bestehende Passion und Unterstützung, die es uns möglich macht, weiterhin auf der The Division 2-Erfahrung aufzubauen und wir können euch nicht genug dafür danken“, heißt es in dem offiziellen Statement.

„Einige von euch haben bemerkt, dass das Titel-Update 12 ursprünglich das letzte große Titel-Update für The Division 2 sein sollte, aber aufgrund eurer weiteren Unterstützung befinden wir uns nun in der frühen Phase der Entwicklung frischer Inhalte, die später in 2021 erscheinen sollen. Während es noch zu früh ist, um euch heute Details mitzuteilen, müsst ihr nicht allzu lang warten, da wir euch mehr verraten werden, sobald wir es können.“

Dementsprechend kann man gespannt sein, welche Abenteuer die Agenten noch in diesem Jahr erleben werden. Sobald weitere Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Ubisoft Massive arbeitet zusätzlich auch an einem Open-World-Spiel im „Star Wars“-Universum, das voraussichtlich 2023 für die Konsolen und den PC erscheinen wird. Bereits im nächsten Jahr soll ein Abenteuer zu „Avatar“ auf den Markt kommen.

Today, we are thrilled to confirm that were will be additional content for The Division 2 released later this year! pic.twitter.com/LRlTwVZEtp — The Division 2 (@TheDivisionGame) February 12, 2021

