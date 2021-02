Roller Champions: Geschlossene Beta auf PS4 & Xbox One gestartet – Trailer

Auf den Konsolen startet Ubisofts "Roller Champions" heute in die geschlossene Beta. Ein passend dazu veröffentlichter Trailer stimmt auf das sportliche Spektakel ein.

"Roller Champions" erscheint unter anderem für die PS4.

Bereits im vergangenen Jahr gab Ubisoft bekannt, dass der Multiplayer-Sport-Titel „Roller Champions“ auch für die Konsolen erscheinen wird.

Um den Spielern die Möglichkeit zu bieten, einen ersten Blick auf die grundlegenden Spielmechaniken von „Roller Champions“ zu werfen und den Entwicklern wertvolles Feedback zukommen zu lassen, startet auf den Konsolen Xbox One und PlayStation 4 mit sofortiger Wirkung die geschlossene Beta zu „Roller Champions“.

Diese Inhalte werden geboten

Im Rahmen der Closed-Beta warten verschiedene Inhalte und Features auf die Spieler. Zu diesen gehören der Ranglisten-Modus, neue Modi, Custom-Matches oder zeitlich begrenzte Modi. Darüber hinaus nahmen die Entwickler für die geschlossene Beta auf den Konsolen diverse Optimierungen an der grundlegenden Spielmechanik vor – darunter Solo- und Teammanöver.

Ebenfalls mit von der Partie ist ein permanenter Social-Hub in Form des Skateparks, in dem bis zu sechs Spieler gleichzeitig trainieren können. Alle weiteren Details zur geschlossenen Beta von „Roller Champions“ warten auf der offiziellen Website, auf der ihr euch auch für eine Teilnahme an der Beta registrieren könnt.

Die Closed-Beta von „Roller Champions“ wird bis zum 1. März 2021 zur Verfügung stehen.

