Tales of Vesperia: Definitive Edition erreicht den ersten großen Meilenstein

Anfang 2019 wurde der beliebte Rollenspiel-Klassiker "Tales of Vesperia" in Form der Definitive Edition für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, erreichte die Neuauflage nun den ersten kommerziellen Meilenstein.

Die "Tales of Vesperia: Definitive Edition" erschien unter anderem für die PS4.

Passend zum zehnten Geburtstag des japanischen Rollenspiel-Klassikers „Tales of Vesperia“ wurde Anfang 2019 eine technisch überarbeitete Neuauflage des Japano-RPGs veröffentlicht.

Diese wurde unter dem Namen „Tales of Vesperia: Definitive Edition“ ins Rennen geschickt und ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich. Wie der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment bekannt gab, erreichte die „Tales of Vesperia: Definitive Edition“ nun den ersten kommerziellen Meilenstein und verkaufte sich mehr als eine Million Mal. Welche Plattform dabei die Nase vorne hatte, wurde nicht verraten.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Die „Tales of Vesperia: Definitive Edition“ umfasst alle Inhalte des 2009 veröffentlichten Originals und bietet verschiedene technische Verbesserungen wie überarbeitete Texturen und eine höhere Auflösung. Ebenfalls mit von der Partie sind zwei zusätzliche Charaktere: Flynn Scifo, bester Freund und Rivale der Hauptfigur, und Patty Fleur, eine junge Piratin, die nach ihren verlorenen Erinnerungen sucht.

„In den Kämpfen kommt eine spezielle Version des Linear-Motion-Battle-Systems der Tales Of-Reihe zum Einsatz. Spieler steuern ein einzelnes Gruppenmitglied im Echtzeitkampf, während die anderen drei Gruppenmitglieder durch einen benutzerdefinierten Satz von KI-Befehlen gesteuert werden. Während der Schlachten ist es jederzeit möglich, zwischen den vier Charakteren zu wechseln und physische Angriffe, magische Artes oder sogar mächtige mystische Artes auszuführen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

