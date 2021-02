Persona 5 Strikers: Der Launch-Trailer zum in Kürze erscheinenden Action-Titel

Anfang der kommenden Woche wird Atlus' Action-Titel "Persona 5 Strikers" den Weg in den Westen finden. Passend dazu stellte das Studio heute den offiziellen Launch-Trailer bereit.

"Persona 5 Strikers" erscheint unter anderem für die PS4.

Mit „Persona 5 Strikers“ entwickelten die Entwickler von Atlus ein Spin-off zur beliebten Rollenspiel-Serie, in dem die Phantomdiebe ein weiteres Mal auf Reisen gehen und laut offiziellen Angaben ein spannendes Abenteuer erleben wird.

Während die japanischen Spieler bereits seit einer ganzen Weile Hand an „Persona 5 Strikers“ legen dürfen, werden die westlichen Nutzer Anfang der kommenden Woche mit dem Action-Titel bedacht. Wer sich dazu entschlossen haben sollte, die Digital-Deluxe-Edition zu erwerben, darf schon heute loslegen. Passend dazu stellte Atlus den westlichen Launch-Trailer zu „Persona 5 Strikers“ bereit.

Eine neue Geschichte im Persona-Universum

„Persona 5 Strikers“ erzählt laut Entwicklerangaben eine komplett neue Geschichte im „Persona“-Universum. Die Spieler besuchen sechs verschiedene Städte in Japan, kochen verlockende regionale Gerichte und helfen denjenigen, die in Nöten sind. In den Metaverse-Dungeons müssen die Schatten bekämpft werden, um die düsteren Pläne der Verderbnis aufzudecken.

„Das hybride Kampfsystem verbindet explosives Action-Gameplay mit Pause-und-Plan-Sequenzen, in denen der nächste strategische Schritt geplant werden kann. Spieler erhalten einen Vorteil, indem sie Gegner im Kampf überraschen, ihre elementaren Schwächen ausnutzen und ihnen mit der All-Out-Attacke den Todesstoß versetzen“, heißt es zur spielerischen Umsetzung weiter.

„Persona 5 Strikers“ erscheint hierzulande am kommenden Dienstag, den 23. Februar 2021 für die PlayStation 4, den PC und Nintendos Switch.

