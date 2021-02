Tekken 7: Teaser-Trailer deutet nächsten DLC-Charakter an

Im vergangenen November leitete Bandai Namco Entertainment die mittlerweile vierte Season des Kampfspiels „Tekken 7“ ein. Dafür veröffentlichte man den DLC-Charakter Kunimitsu sowie die „Vermillion Gates“-Stage und versprach, dass in Zukunft weitere Charaktere erscheinen werden. Nun haben die Verantwortlichen den Japan Fighting Game Publishers Roundtable #2 genutzt, um den nächsten Charakter anzudeuten.

Ab nach Polen

Demnach können sich die Spieler auf eine polnische Kämpferin freuen, die Anfang Frühling 2021 für „Tekken 7“ erscheinen soll. Einen konkreten Erscheinungstermin nannte man noch nicht, wobei eine vollständige Enthüllung ebenfalls noch aussteht. Sobald weitere Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich zumindest den Teaser-Trailer anschauen, den wir unterhalb des Artikels für euch eingebunden haben.

Mehr zum Thema: Tekken 7 – Vierte Season mit Kunimitsu und Vermillion Gates – Termin und Launch-Trailer

„Tekken 7“ ist seit Juni 2017 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC (via Steam) erhältlich. Seitdem haben die Entwickler bereits 17 zusätzliche Kämpfer ins Spiel gebracht, die den Kader deutlich erweitert haben. Des Weiteren bekam man neue kosmetische Gegenstände, spielerische Upgrades und vieles mehr geboten, damit das Kampfspiel auch über Jahre zu begeistern wusste. So konnte man bisher über sechs Millionen Verkäufe erzielen.

Weitere Nachrichten zu „Tekken 7“ kann man bei Interesse auch in unserer Themenübersicht entdecken. Hier ist erst einmal der neueste Teaser-Trailer:

