DiRT 5: Der Porsche Taycan Turbo S im neuen Trailer vorgestellt

Am heutigen Montag wird das Offroad-Rennspiel "DiRT 5" mit neuen Inhalten versehen. Unter diesen befindet sich unter anderem der Porsche Taycan Turbo S, der in einem frisch veröffentlichten Trailer präsentiert wird.

Wie in der vergangenen Woche angekündigt wurde, bekommt das Offroad-Rennspiel „DiRT 5“ am heutigen Montag einen Schwung frischer Inhalte spendiert.

Freuen dürfen sich die Spieler unter anderem über einen kostenpflichtigen DLC, der „DiRT 5“ durch neuen Content bereichert. An Bord befinden sich zwei neue Sponsoren in Form von „Xite“ und „Mad-Croc“, 25 neue Events sowie die vier Fahrzeuge Porsche Taycan Turbo S, Alpine A110 Sports X, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra Pre-Runner. Das 700PS starke Modell aus dem Hause Porsche zeigt sich passend zum heutigen Release in einem frisch veröffentlichten Trailer.

Bei den heutigen Inhalten wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen kündigten die Verantwortlichen von Codemasters bereits Anfang Januar an, dass „DiRT 5“ in diesem Jahr umfangreich unterstützt und mit mehreren Download-Paketen versehen werden soll. Welche Inhalte 2021 im Detail geplant sind, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die Inhalte des Jahres 2021 in der Übersicht

Neue Fahrzeuge

Hunderte neuer Playgrounds-Objekte

Neue Playgrounds

Neue Karriere-Events

Neue Strecken

Über 40 neue Lackierungen

Mehr Optionen für anpassbare Lackierungen

Optionen für Anpassungen der Profile

Mehr unangekündigte Features

„DiRT 5“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich.

