Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: Umsetzungen für PS5 & Xbox Series X/S angedeutet?

Erscheint "Tony Hawk's Pro Skater 1+2" für die PlayStation 5?

Nach der spielerischen Bruchlandung von „Tony Hawk’s Pro Skater 5“ kehrte die beliebte Sport-Serie mit „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ im vergangenen Jahr zu alter Stärke zurück.

Bisher wurden die technisch und spielerisch überarbeiteten Neuauflagen lediglich für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Aktuellen Berichten zufolge könnten in Kürze allerdings Umsetzungen für weitere Plattformen wie die PlayStation 5, die Xbox Series X/S oder die Nintendo Switch folgen. Darauf deuten aktuell zumindest mehrere offizielle Twitter-Accounts hin.

Offizielle Ankündigung in Kürze?

Den Anfang machte der offizielle Twitter-Account der „Tony Hawk Pro Skater“-Reihe, der sich an den Twitter-Account von „Crash Bandicoot“ wandte und diesen auf die PS5-, Xbox Series X/S- und Switch-Portierungen von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ ansprach. Auch der offizielle Twitter-Account von Nintendo of America schaltete sich in den Dialog ein, was darauf hindeuten könnte, dass sich in der Tat weitere Umsetzungen von „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ in Arbeit befinden.

Eine offizielle Ankündigung der Portierungen für die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 sowie die Switch könnten also in Kürze erfolgen. „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ umfasst alle Inhalte der Originale, den größten Teil des damaligen Soundtracks und die damaligen Skater, deren Charaktermodelle entsprechend gealtert sind.

Hinzukommt ein umfangreicher Editor, mit dem eigene Skater-Parks entworfen und mit der Comunity geteilt werden können.

Whoa! Who’s dis? JK let me see what I can do 🤔 @Activision, any help? — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) February 22, 2021

