Diablo 2 Resurrected: Neues Video vergleicht das Remake mit dem Original

Mit "Diablo 2 Resurrected" wurde das Remake zum Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 2000 kürzlich auch offiziell angekündigt. Was sich grafisch getan hat, verdeutlicht ein neues Video, das das Remake einem Direktvergleich mit dem Original unterzieht.

"Diablo 2 Resurrected" erscheint 2021.

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigte Blizzard Entertainment das Remake „Diablo 2 Resurrected“ vor wenigen Tagen endlich offiziell an.

Was sich grafisch beziehungsweise technisch getan hat, verdeutlicht ein frisch veröffentlichtes Video, das das Original aus dem Jahr 2000 einem direkten Vergleich mit den jeweiligen Szenen aus „Diablo 2 Resurrected“ unterzieht. Das Remake ebnet den klassischen 2D-Sprites des Originals „mit physikalisch basiertem Rendering in 3D, dynamischer Beleuchtung und neu aufgelegten Animationen und Zaubereffekten“ den Weg in die Moderne.

Das Original soll nicht ersetzt werden

Offiziellen Angaben zufolge soll das originale „Diablo 2“ mit „Diablo 2 Resurrected“ nicht ersetzt werden. Stattdessen geht es den Entwicklern darum, den Klassiker neu aufzubereiten und einer neuen Zielgruppe zugänglich zu machen. An den spielerischen Stärken hat sich auch im Remake nichts geändert. Nach wie vor bahnt ihr euch einen Weg durch zahlreiche Gegnerhorden, sammelt neue Ausrüstung und deckt eine düstere Geschichte auf.

Zu den gebotenen Charakter-Klassen gehören die Amazone, der Barbar, der Totenbeschwörer, der Paladin und die Zauberin aus dem Originalspiel sowie der Assassine und der Druide aus der Erweiterung „Lord of Destruction“. Sollte euch der Sinn nach einer gehörigen Prise Nostalgie stehen, habt ihr in „Diablo 2 Resurrected“ die Möglichkeit, auf Knopfdruck zwischen der originalen Optik und der überarbeiteten Grafik des Remakes hin- und herzuschalten.

„Diablo 2 Resurrected“ erscheint im Laufe des Jahres für den PC, die Xbox One, die Switch, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.

