Deathloop: Dritter Gameplay-Trailer auf der State of Play enthüllt

Bethesda Softworks und die Arkane Studios haben im Rahmen der State of Play einen neuen Trailer zu dem kommenden First-Person-Shooter „Deathloop“ veröffentlicht. Mit diesem gewährte man uns noch einmal einen Eindruck von dem Gameplay, das Arkane-typisch wieder sehr dynamisch verlaufen soll. Schließlich hatte das Entwicklerstudio in den vergangenen Jahren mit Titeln wie „Prey“ und der „Dishonored“-Reihe unter Beweis gestellt, dass es ein abwechslungsreiches Spielerlebnis auf die Beine stellen kann.

In „Deathloop“ werden die Spieler in die Rolle des Assassinen Colt schlüpfen, der sich auf der geheimnisvollen Insel Blackreef wiederfindet und sich in einem ewigen Kampf mit einem anderen Assassinen befindet. Colt befindet sich nämlich in einer Zeitschleife, die er unbedingt durchbrechen möchte. Dafür kann er einige mächtige Waffen und Kräfte einsetzen, die ihm dabei helfen die acht Ziele auszuschalten, die die Zeitschleife aufrechterhalten.

Zudem möchten ihm alle Bewohner der Insel an den Kragen, weswegen er sich wortwörtlich seinen Weg freischießen muss. Seine Erzfeindin Julianna wird ihm das Überleben unfassbar schwierig gestalten, weshalb er sich immer neue Wege überlegen muss, um die Gefahren zu überstehen und Fortschritte zu erzielen.

„Deathloop“ erscheint am 21. Mai 2021 für die PlayStation 5 und den PC. Weitere Informationen zu „Deathloop“ kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

