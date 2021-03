Dinos Reborn: Neues Survival-Adventure für Konsolen und PC enthüllt – Erster Trailer

Das unabhängige Entwicklerstudio HardCodeWay hat ein neues Survival-Adventure namens „Dinos Reborn“ enthüllt, das im nächsten Jahr für PlayStation, Xbox und PC veröffentlicht werden soll. Konkretere Informationen nannte man zu den unterstützten Plattformen bisher nicht.

Vorsicht, da steht ein T-Rex hinter dir!

Die Spieler sollen in eine offene, prähistorische Sci-fi-Welt geschickt werden, in der sie schnell vom Jäger zum Gejagten werden. Dabei sollen sie auch eine packende Geschichte sowie dynamisches Wetter, Crafting-Mechaniken und viel zum Erkunden geboten bekommen.

„Fürchterliche Kopfschmerzen zwingen dich dazu die Augen zu öffnen. Ein helles Licht. Der Klang des pumpenden Blutes, den du in deinen Ohren hörst. Der salzig-süße Geschmack in deinem Mund, der andeutet, dass du verletzt bist. Verwirrt und immer noch in Schock versuchst du zu stehen und dich daran zu erinnern, was geschehen ist. Die Überreste einer Rettungskapsel bedecken die Umgebung. Stimmt! Es gab einen Unfall, aber du hast überlebt und bist gelandet. Wo eigentlich? Du schützt deine Augen mit deiner Hand vor der blendenden Sonne und schaust dich um. Dieser Ort sieht exotisch und dir komplett unbekannt aus. Ein Planet, der dir unbekannt ist und an die prähistorische Erde erinnert“, heißt es in der offiziellen Pressemeldung.

In „Dinos Reborn“ wird man selbstverständlich auf die prähistorischen Giganten treffen, die einst die Erde bevölkerten. Nun machen sie auch Jagd auf die Spieler, während sie ihre eigene Identität und ihr Ziel auf diesem Planeten aufdecken möchten. Der erste Trailer sollte bereits einen Eindruck von dem kommenden Survival-Adventure geben:

