UK Charts: Nintendo-Spiel vor Spider-Man Miles Morales

"Spider-Man: Miles Morales" konnte den zweiten Platz verteidigen.

Die neusten Charts aus Großbritannien sind da. Einmal mehr lief es für Nintendo hervorragend. „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ ist die vierte Woche in Folge das meistverkaufte Box-Spiel in Großbritannien und hält sich trotz eines Umsatzrückgangs von 18 Prozent auf Platz 1. Gleichzeitig konnten andere „Mario“-Titel in den Charts einen Verkaufsanstieg verzeichnen.

Sechs der Top-Ten-Boxspiele tragen das Nintendo Switch-Logo. Der größte Aufsteiger war „Animal Crossing: New Horizons“, das nach einem Verkaufsanstieg von 40 Prozent von Platz 7 auf Platz 3 klettern konnte.

Sonys und Insomniac Games‘ „Spider-Man: Miles Morales“ hielt sich in der vergangenen Woche nach einem leichten Verkaufsrückgang von 19 Prozent auf dem zweiten Platz, was darauf hindeutet, dass die PS5-Version in Großbritannien immer noch gut ankommt. Der PS4-Hit „The Last of Us Part 2“ fiel hingegen von Platz 3 auf Platz 11. Das Spiel war eine Woche zuvor nach einer Preisreduzierung wieder in die Charts eingestiegen. Nachfolgend seht ihr die kompletten Charts:

UK Charts in der Übersicht

( 1 ) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ( 2 ) Spider-Man: Miles Morales ( 7 ) Animal Crossing: New Horizons ( 6 ) Mario Kart 8: Deluxe ( 8 ) Call of Duty: Black Ops Cold War ( 13 ) Super Mario 3D All-Stars ( 9 ) Grand Theft Auto 5 ( 10 ) Minecraft (Switch) ( 14 ) Ring Fit Adventure ( 12 ) Assassin’s Creed Valhalla

Nach wie vor gilt: Aufgrund der zunehmenden Verschiebung der Spieleverkäufe in den digitalen Bereich sind die Verkaufscharts, die auf Disk-Verkäufen basieren, immer weniger relevant. Allerdings vermitteln sie einen guten Eindruck davon, welche Spiele tendenziell gefragt sind.

