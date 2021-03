Marvel’s Avengers: In Kürze kann man die Kampagne erneut spielen

In der kommenden Woche erscheint das umfangreiche Update 1.5 für den Actiontitel "Marvel's Avengers". Mit diesem wird man den Spielern endlich die Möglichkeit bieten, die Kampagne erneut zu spielen.

Die zuständigen Entwickler von Crystal Dynamics haben einen Livestream zu dem Online-Actiontitel „Marvel’s Avengers“ veranstaltet und einige Informationen zum kommenden Update verraten. Demnach wird am 18. März 2021 das Hawkeye-Update erscheinen und auch die PlayStation 5- sowie Xbox Series X/S-Unterstützung mit sich bringen.

Neue Inhalte mit Update 1.5

Allerdings kam Community Manager Andy Wong auch auf einen großen Wunsch der Community zu sprechen. Denn die Spieler bitten bereits seit längerer Zeit, dass man die Kampagne von „Marvel’s Avengers“ erneut spielen kann. Wong sagte diesbezüglich: „Dies ist etwas, was wir immer wieder auf Twitter, in den sozialen Medien und überall gesehen haben: ‚Können wir die Kampagne noch einmal spielen? Können wir die Kampagne noch einmal spielen? Das könnt ihr ab dem 18.! Ihr werdet alles behalten, was ihr bereits habt. Ihr behaltet die Erfahrungspunkte, eure Ausrüstung und alles, aber ihr könnt die Kampagne von Anfang bis zum Ende erneut spielen.“

Allerdings werden die Spieler ihren Kampagnenfortschritt zurücksetzen müssen, auch wenn sie alle Charakterfortschritte und Gegenstände behalten dürfen. Des Weiteren wird das Next-Gen-Update eine Verlangsamung des XP-Systems mit sich bringen, sodass man zukünftig mehr Zeit benötigen wird, um die Stufen aufzusteigen. Zudem wid die Hawkeye-Geschichte abgeschlossen, wobei er auch als spielbarer Held zur Verfügung stehen wird. Ein neuer Bösewicht, ein neues Biom und anpassbare H.A.R.M.-Räume runden das Paket ab.

„Marvel’s Avengers“ erschien im September 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC und konnte die hohen Erwartungen der Kritiker und Spieler nicht erfüllen. Seitdem versucht Crystal Dynamics den Titel an allen Ecken und Enden zu verbessern sowie den Spielern neue Inhalte zu bieten. Alle neuen Charaktere und Kampagnen werden kostenlos ins Spiel gebracht, sodass man die Inhalte in aller Ruhe spielen kann.

