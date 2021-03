US-Charts: Black Ops Cold War muss den Spitzenplatz abgeben

Mehrere Monate befand sich "Call of Duty: Black Ops Cold War" auf dem ersten Platz. Doch jetzt musste der Erfolgs-Shooter seinen Platz an einen Nintendo-Titel weiterreichen. Dabei handelt es sich um "Super Mario 3D World + Bowser’s Fury", das ursprünglich für die Nintendo Wii U erschienen ist.

"Little Nightmares 2" schnappt sich den sechsten Platz.

Die Verkaufscharts aus den USA sind heute eingetroffen. Dort sehen wir, welche Spiele sich im Februar am häufigsten verkauft haben. Nachdem die vergangenen Monate von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ angeführt wurden, gibt es dieses Mal einen neuen Spitzenreiter: Den ersten Platz konnte die Portierung „Super Mario 3D World + Bowsers Fury“ einnehmen, das am 12. Februar für Nintendo Switch erschienen ist.

Anmerkung: Bei den Nintendo-Titeln wurden die digitalen Verkäufe nicht erfasst. Trotzdem konnte sich der „Super Mario“-Ableger den Spitzenplatz sichern. Damit ist es das zweiterfolgreichste Spiel im noch jungen Jahr 2021.

Somit befindet sich der Erfolgs-Shooter aus dem Hause Treyarch auf dem zweiten Platz. Dahinter folgt das japanische Rollenspiel „Persona 5: Strikers“, das inzwischen auch im Westen verfügbar ist. Das PlayStation-Exclusive „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ belegt den vierten Platz.

Auf dem nächsten Platz finden wir eine weitere Neuerscheinung. Das Grusel-Spiel „Little Nightmares 2“ konnte sich Platz 6 sichern und legte damit einen erfolgreichen Start hin. Gestern gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der Titel bereits über eine Million Mal verkauft wurde.

Die Charts in der Übersicht

(Neu) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Call of Duty: Black Ops: Cold War (Neu) Persona 5: Strikers Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 (Neu) Little Nightmares 2 Assassin’s Creed: Valhalla Mario Kart 8: Deluxe Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Modern Warfare FIFA 21 NBA 2K21 Super Smash Bros. Ultimate Mortal Kombat 11 Super Mario 3D All-Stars Ring Fit Adventure Just Dance 2021 Minecraft: PlayStation 4 Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild Immortals: Fenyx Rising

In Großbritannien sieht es übrigens ähnlich aus. Auch dort sehen wir „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ auf Platz 1. Der neueste „Call of Duty“-Ableger hingegen befindet sich dort „nur“ auf dem fünften Platz.

