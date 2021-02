US-Charts: Call of Duty ist das meistverkaufte Spiel im Januar – Cyberpunk 2077 stürzt ab

"Call of Duty: Black Ops Cold War" lässt sich nicht von der Spitze verdrängen. Dafür gibt es eine sichtbare Veränderung bei "Cyberpunk 2077". Das kontroverse Action-Rollenspiel ist auf den 18. Platz abgestürzt.

Die Amis stehen auf "Call of Duty".

Die US-amerikanischen Verkaufscharts des vergangenen Monats liegen vor, in der die 20 meistverkauften Videospiele aufgelistet sind. Dabei wurden nur die physischen Verkäufe berücksichtigt. Bereits den dritten Monat hintereinander befindet sich der Ego-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf dem ersten Platz.

Der Analyst Mat Piscatella konnte ermitteln, dass der neueste Ableger der „Call of Duty“-Reihe nicht nur das meistverkaufte Spiel in den letzten Monaten ist, sondern sich inzwischen auch auf Platz 20 der erfolgreichsten Spiele in den Vereinigten Staaten befindet.

Auf dem zweiten Platz folgt Ubisofts „Assassin’s Creed Valhalla“, während der dritte Platz von „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ belegt wird. Im Vergleich zu den britischen Charts befindet sich „Animal Crossing: New Horizons“ bei den Amerikanern „nur“ auf dem fünften Platz.

Eine interessante Wendung gab es bei „Cyberpunk 2077“. Während das dystopische Action-Rollenspiel im Dezember auf dem zweiten Platz zu finden war, ist der Titel im Januar auf den 18. Platz herabgerutscht.

Sportspiele scheinen in den USA ebenfalls sehr beliebt zu sein. „Madden NFL 21“ kann Platz 4 für sich beanspruchen, während die Basketball-Simulation „NBA 2K21“ den zehnten Platz und der Fußball-Titel „FIFA 21“ den zwölften Platz einnimmt.

Des Weiteren sehen wir mit Spielen wie „Mario Kart 8: Deluxe“, „Ring Fit Adventure“ oder „Super Smash Bros. Ultimate“ verschiedenste Switch-Titel in den Charts.

Insgesamt wurden erstaunliche 4,7 Milliarden Dollar für Videospiele ausgegeben. Ein Jahr zuvor waren es ganze 42 Prozent weniger. Egal ob Hardware, Software oder sonstiges Zubehör: Die Ausgaben steigen Jahr für Jahr.

Die Charts in der Übersicht

Call of Duty: Black Ops: Cold War Assassin’s Creed: Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Ring Fit Adventure Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate NBA 2K21 Super Mario 3D All-Stars FIFA 21 Immortals: Fenyx Rising Mortal Kombat 11 Just Dance 2021 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Minecraft: PlayStation 4 Edition Cyberpunk 2077 Super Mario Party UFC 4

Zum Thema

Wie es aktuell in Japan aussieht, könnt ihr im oberhalb verlinkten Artikel nachschauen. Auch in der letzten Woche zieht die Nintendo Switch den anderen Plattformen davon.

Quelle: NPD Charts

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu US-Charts