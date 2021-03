Super Bomberman R Online: Free-to-play-Titel erscheint für PS4

Nach der Zeitexklusivität auf Stadia erobert "Super Bomberman R Online" in absehbarer Zeit weitere Plattformen. Dazu zählt unter anderem die PlayStation 4.

Auch PS4-Spieler können bald loslegen.

Konami hat mitgeteilt, dass „Super Bomberman R Online“ schon bald als Free-to-play-Spiel für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC zur Verfügung stehen wird. Das ursprünglich für Stadia veröffentlichte Spiel lässt euch an Online-Battle-Royale-Kämpfen mit bis zu 64 Spielern teilnehmen. Der Termin soll bald enthüllt werden.

In „Super Bomberman R Online“ könnt ihr euch durch Schlachtfelder sprengen und versteckte Power-ups finden bzw. diese nutzen, um Gegner zu besiegen. Im neuen “Kampf 64”-Modus verteilen sich dabei bis zu 64 Spieler auf 16 Start-Schlachtfelder. „Mit jedem beendeten Schlachtfeld und besiegten Spielern verringert sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Schlachtfelder weiter, bis zum ultimativen Kampf um den Titel zwischen den letzten Überlebenden“, so die Macher.

„Super Bomberman R Online“ umfasst laut Konami mehr als 100 Individualisierungsmöglichkeiten, darunter Kostüme, Accessoires und Skins für die Bomben, die sowohl die Bombe selbst als auch die Explosion der Bombe optisch verändern.

Premium-Pack bietet zusätzliche Inhalte

Falls ihr für das Spiel Geld ausgeben möchtet, könnt ihr zum Preis von rund 10 Euro das optionale Premium-Pack erwerben. Damit erhaltet ihr Zugriff auf 14 zusätzliche Bomber-Charaktere, die eine Hommage an klassische Konami-IPs wie „Gradius“, „Silent Hill“ und „Castlevania“ darstellen.

Und zahlende Kunden erhalten noch mehr Vorteile: So ermöglicht das Premium-Pack den Spielern, ihr eigenes privates Match mit eigenem Raum und eigenen Regeln zu erstellen, die den „Kampf 64“-Modus, den „Standard“-Modus mit bis zu 16 Spielern oder „Grand Prix“ umfassen. In „Grand Prix“ werden die Spieler in zwei Teams von jeweils bis zu drei Spielern aufgeteilt, um sich im Sammeln von Punkten zu messen.

Mehr zu Konami:

„Super Bomberman R Online“ ist bereits als Stadia-Version auf Metacritic gelistet und mit einem Score von 80 durchaus vielversprechend.

Gamingtrend schrieb im Review beispielsweise. „Super Bomberman R Online ist DER Grund, sich einen Stadia-Account zuzulegen. Während das kostenpflichtige Premium-Pack bei der Erstveröffentlichung einige unfaire Vorteile bieten kann, macht die innovative Mischung aus klassischem Bomberman-Gameplay und einem Battle-Royale-Twist dieses Spiel zum besten Exklusivspiel und vielleicht auch zum besten Titel, der bisher auf Stadia erhältlich ist.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

