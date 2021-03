Outriders: Keine Mikrotransaktionen, aber vielleicht ein Battle Pass

"Outriders" kommt am 1. April 2021 auf den Markt.

People Can Fly nahm sich in einem aktuellen Interview dem RPG-Shooter „Outriders“ an. Zur Sprache kamen dabei Mikrotransaktionen, die der Entwickler im kommenden Spiel nicht zum Einsatz bringen möchte. Grund sei der Old-School-Ansatz.

Battle Pass nicht ausgeschlossen

„Wir haben uns für den Old-School-Ansatz entschieden, bei dem wir einfach nur das Spiel fertigstellen und es den Spielern geben, statt über Mikrotransaktionen, Game-Pässe und solche Dinge nachzudenken“, so Bartek Kmita und Piotr Nowakowski von People Can Fly. „An einem bestimmten Punkt war es für uns einfacher, so über das Spiel zu denken, einfach das ganze Produkt zu liefern. Wir glauben, dass die Spieler diesen Ansatz mögen werden, dass sie einfach etwas kaufen.“

Interessanterweise scheinen die Entwickler von einem Battle-Pass nicht abgeneigt zu sein. Ausschließen möchte People Can Fly eine solche Möglichkeit zur weiteren Monetisierung nicht. Die Details stehen allerdings noch aus.

„Natürlich schließt das für uns nicht die Möglichkeit aus, in der Zukunft einfach einen Battle Pass oder andere ähnliche Inhalte hinzuzufügen – aber nicht wie Mikrotransaktionen. Es wäre mehr wie die größeren Komponenten, die den Spielern, die tiefer eintauchen wollen, helfen können, in dieser Welt zu spielen“, so die Macher. „Aber bis dahin haben wir das, was wir geschaffen haben. Und das ist genug. Wollen wir auf unserer Welt und den Mechaniken aufbauen? Sicher, aber nicht in Form von Mikrotransaktionen.“

Mehr zu Outriders:

„Outriders“ erscheint am 1. April 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC und Stadia. Darüber hinaus wird der Titel am Launch-Tag in den Xbox Game Pass aufgenommen, sodass zahlende Nutzer auf den Xbox-Konsolen den Zugriff über einen gewissen Zeitraum ohne Zusatzkosten erhalten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Outriders