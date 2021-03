The King of Fighters XV: Charakter-Trailer stellt Terry Bogard vor

SNK hat einen neuen Charakter-Trailer zu "The King of Fighters XV" veröffentlicht. Zu sehen ist darin Terry Bogard. Das Beat-em-Up soll in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden. Genauer wurden die Macher bislang nicht.

"The King of Fighters XV" hat noch keinen Termin erhalten.

SNK hat weiteres Videomaterial zu „The King of Fighters XV“ veröffentlicht. In den Fokus des Charakter-Trailers rückt Terry Bogard, der im Spiel zum Einsatz kommt. Zunächst muss das Beat-em-Up erscheinen. Der Launch ist für 2021 angedacht. Plattformen wurden allerdings noch nicht beim Namen genannt.

Eure Erwartungen sollen übertroffen werden

Während die Details zu „The King of Fighters XV“ noch rar gesät sind, verweisen die Macher darauf, dass eure Erwartungen übertroffen werden sollen. Man sei in der Lage, sowohl beim Sound als auch bei der Grafik Dinge zu tun, die bei der Entwicklung des Vorgängers unmöglich waren.

Die Entwickler möchten sich Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass jedes Element verfeinert wird. Derzeit konzentriert sich das Team auf die Auffrischung der Features und die Optimierung des Spiels.

„Im Moment konzentrieren wir uns darauf, Features aufzufrischen und das Spiel zu optimieren. Obwohl ich erwarte, dass uns noch einige Hindernisse in den Weg gelegt werden, planen wir, das Spiel noch in diesem Jahr fertigzustellen“, so der Creative-Director Eisuke Ogura im Zuge der offizielle Ankündigung von „The King of Fighters XV“.

Mehr zu The King of Fighters XV:

Weitere Informationen sollen periodisch enthüllt werden, wobei auch ein animierter Kurzfilm ein Teil der Planung ist. Verantwortlich dafür zeichnet sich Masami Obari, der in den 90ern die „Fatal Fury“-Filme erschaffen hatte. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The King of Fighters XV