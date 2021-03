Marvel’s Avengers: Entwickler sprechen über den holprigen Start – Feedback wird sehr ernst genommen

Im September 2020 veröffentlichten Square Enix und das Entwicklerstudio Crystal Dynamics, das vor allem für die „Tomb Raider“-Reihe bekannt ist, den Multiplayer-Actiontitel „Marvel’s Avengers“. Allerdings hatte das Spiel bereits von Beginn an mit Problemen zu kämpfen und konnte nur die wenigsten Spieler vollends überzeugen.

Nachdem Crystal Dynamics mit dem 2013er „Tomb Raider“-Reboot und „Rise of the Tomb Raider“ große Erfolge feiern konnte, waren die Erwartungen an „Marvel’s Avengers“ sehr hoch. Schließlich konnte man gemeinsam mit Freunden in die Rollen ikonischer Superhelden wie Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Black Widow und Ms. Marvel schlüpfen und den Bösewichten einen auf die Nase geben.

Demütiger, ehrgeiziger und noch motivierter

In einem Gespräch mit Game Informer betonte Scot Amos, das Studiooberhaupt von Crystal Dynamics, dass die Entwickler stolz auf ihre Erfolge mit „Marvel’s Avengers“ sind, auch wenn das Spiel aktuell eine schwierige Phase durchmacht. Allerdings habe man durch den holprigen Start auch Demut gelernt. Zudem hört man sich das Feedback der Spieler ganz genau an und stellt sich den Beschwerden und der Kritik, wobei man sich auch andere Veröffentlichungen wie „Destiny“ und „Anthem“ angeschaut hat, um aus ihren anfänglichen Problemen zu lernen.

„Wir hören zu. Das tun wir wirklich. Wir hören, was ihr sagt. Wir hören, was die Presse sagt, was die Medien sagen. Es ist unser Job all dies zu nehmen und zu verarbeiten. Das Gute sowie das Schlechte und wir werden sagen: ‚Wie nutzen wir dies, um unsere Philosophie anzupassen?'“, sagte Amos. „Wir hatten all die Herausforderungen, die jeder im letzten Jahr mit der Arbeit von zuhause aus zu bewältigen hatte. Wir haben dies nie zuvor getan. Wie haben sicherlich nie ein Spiel in dieser Art veröffentlicht und dann realisiert, wie viel schwieriger es ist, solch ein Spiel nicht nur zu veröffentlichen, sondern auch danach zu unterstützen. Alles dauert drei- oder viermal länger.“

Mehr zum Thema: Marvel’s Avengers – Ein neues Lebenszeichen vom Spider-Man-DLC

Selbstverständlich spricht Amos die Einschränkungen an, die die Pandemie seit Anfang 2020 der ganzen Welt auferlegt. Durch das Home Office dauern alle Abläufe der Entwicklung länger, wodurch es komplizierter ist neue Inhalte und Verbesserungen in einem gewohnten Tempo zu liefern. Crystal Dynamics habe mehrere Monate benötigt, um sich den Umständen anzupassen.

Abschließend betonte Amos, dass die Entwickler „Marvel’s Avengers“ zu einem Spiel machen möchten, das die „Fans möchten und verdienen.“

Quelle: Game Informer (via PlayStation LifeStyle)

