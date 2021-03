Rainbow Six Quarantine/Parasite: Leak liefert erste Details zum PvE-Shooter

Im Laufe des Wochenendes tauchten geleakte Gameplay-Szenen aus einem technischen Test zum kommenden PvE-Shooter "Rainbow Six Quarantine" beziehungsweise "Rainbow Six Parasite" auf. Diese lieferten verschiedene Details, die wir natürlich für euch zusammengefasst haben.

"Rainbow Six Quarantine/Parasite" erscheint wohl 2021.

Im Laufe des Wochenendes tauchten geleakte Gameplay-Szenen aus einem technischen Test von Ubisofts PvE-Shooter „Rainbow Six Quarantine“ beziehungsweise „Rainbow Six Parasite“ auf.

Auch wenn Ubisoft schnell darum bemüht war, die entsprechenden Videos vom Netz nehmen zu lassen, sickerten dank des Leaks erste konkrete Details zu „Rainbow Six Quarantine/Parasite“ durch. Spielerisch versteht sich der PvE-Shooter demnach als eine kooperative Erfahrung, die sich spielerisch recht offen am zeitlich begrenzten „Outbreak“-Modus von „Rainbow Six Siege“ orientiert.

Zum Thema: Rainbow Six Quarantine/Parasite: Offizielle Ankündigung einer Beta in Kürze?

Die Spieler nehmen den Kampf gegen eine mutierte Bedrohung namens „Archäer“ auf, deren Nester auf der Karte verteilt sind und Feinde ausspucken, falls man ihnen zu nahe kommt. Des Weiteren ging aus dem Leak hervor, dass die PC-Version von „Rainbow Six Quarantine/Parasite“ Gebrauch vom Crossplay-Feature machen wird. Selbiges dürfte also für die Konsolen gelten.

Ebenfalls bestätigt wurden verschiedene bekannte Operator der „Rainbow Six“-Reihe. Anbei eine entsprechende Übersicht.

Diese Operator sind mit von der Partie

Alibi

Ela

Finka

Lion

Tachanka

Vigil

Ubisoft selbst äußerte sich bereits zu dem Leak und bestätigte, dass wir es hier „mit einem flüchtigen Eindruck“ aus dem PvE-Shooter zu tun haben. Gleichzeitig versprach das Unternehmen, dass die Spieler in Kürze mit weiteren Details bedacht werden sollen, und wies noch einmal darauf hin, dass es sich bei „Rainbow Six Parasite“ lediglich um den vorläufigen Arbeitstitel des Shooters handelt.

Quelle: PSU

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Parasite