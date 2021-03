Secret Neighbor: Termin für PS4 und neuer Trailer

Auch die PS4-Spieler werden bald beglückt.

Der Publisher tinyBuild Games hat mitgeteilt, dass das Multiplayer-Horror-Game „Secret Neighbor“ in Kürze für PlayStation 4 und iOS erscheinen wird. Der Launch geht demnach am 29. April 2021 über die Bühne. Vor längerer Zeit erfolgte zunächst eine zeitexklusive Veröffentlichung für PC und Xbox One. Die Switch soll im Sommer 2021 versorgt werden.

Ein Verräter ist dabei

Die Ereignisse von „Secret Neighbor“ finden zwischen Akt 1 und Akt 2 von „Hello Neighbor“ statt. Eine Gruppe von Kindern steht vor der Aufgabe, in den Keller des verdächtigen Nachbarn einzudringen. Ziel ist es, ihren vermissten Freund zu retten.

Dabei gibt es ein Problem, denn eines der Kinder ist ein Verräter. Es ist der verkleidete Nachbar. Er hat die Aufgabe, das Vertrauen der anderen Spieler zu gewinnen und sie zu besiegen. Erreichen die Kids den Keller, haben sie gewonnen. Letztendlich verfolgen die Spieler unterschiedliche Ziele:

In der Rolle eines Kindes:

Schlüssel sammeln

Freunde vor dem Nachbarn retten

Kooperieren ohne zu sehr zu vertrauen

In der Rolle des Nachbarn:

Eindringlinge im Haus trennen, erschrecken und verwirren.

Werkzeuge einsetzen, um Vorteile gegenüber dem Team der Kinder zu verschaffen.

Das Vertrauen der Gegner gewinnen und im richtigen Moment angreifen

Den Keller verteidigen

Was nach einem recht spaßigen Spielprinzip klingt, konnte am Ende nicht immer überzeugen. Das Official Xbox Magazine schrieb damals im Review: „Secret Neighbor hat eine tolle Kernidee für ein Koop-Horrorspiel, verfehlt aber völlig das Ziel.“ Deutlich zufriedener scheinen die Steam-Spieler zu sein.

Hello Neighbor 2 bereits in Arbeit

Auch „Hello Neighbor 2“ befindet sich in der Pipeline. Angekündigt wurde der Titel zunächst für PC und Xbox Series X/S, wobei Xbox-Game-Pass-Inhaber einmal mehr ohne Zusatzkosten laden können. Wann PS5-Spieler mit dem Launch rechnen können, ist unklar.

Die Fortsetzung spielt nach den Ereignissen des ersten Teils und lässt euch eine offene Welt erkunden, während ihr nach dem mysteriös verschwundenen Mr. Peterson (dem Nachbarn) sucht und von einem geheimnisvollen, rabenähnlichen Wesen verfolgt werdet.

