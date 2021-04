Resident Evil: Welcome To Raccoon City verschoben

Der Kinostart von "Resident Evil: Welcome To Raccoon City" lässt etwas länger auf sich warten. Erst im November können die Fans die Kinos stürmen, was zumindest für das US-Publikum gilt.

"Resident Evil: Welcome To Raccoon City" führt euch zur berühmten Stadt zurück.

Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass der nächste „Resident Evil“-Film den Namen „Resident Evil: Welcome To Raccoon City“ trägt, folgte in dieser Woche die prompte Verschiebung.

Erst am 24. November 2021 – also am Tag vor Thanksgiving – soll der Kinostart erfolgen, nachdem bisher mit dem 3. September 2021 geplant wurde. Die Terminplanung gilt zunächst für den US-Markt. Detaillierte Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt.

Ein großes Übel braut sich zusammen

Die Handlung von „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ spielt in der titelgebenden Stadt im Mittleren Westen. Sie war einst die Heimat des Pharmakonzerns Umbrella Corporation. Er ist zwar verschwunden, doch braut sich unter der Oberfläche ein „großes Übel zusammen“, das auf die Stadt losgelassen wird.

Eine Gruppe von Überlebenden versucht daraufhin, das Geheimnis hinter allem aufzudecken – was Umbrella wieder ins Spiel bringt. Eine der Motivationen des Films ist es, den Charakteren, mit denen die Fans vertraut sind, mehr Tiefe zu verleihen.

Geschrieben und inszeniert wurde der Film von Johannes Roberts („47 Meters Down“), während Kaya Scodelario („Crawl“), Hannah John-Kamen („Ant-Man and the Wasp“), Robbie Amell („Upload“), Tom Hopper („Black Sails“), Avan Jogia („Zombieland: Double Tap“) und Neal McDonough („The 100“) vor der Kamera standen.

Weitere Meldungen zu Resident Evil:

Für „Resident Evil“-Fans befindet sich noch mehr in der Pipeline: Im Mai erscheint „Resident Evil Village“. Eine animierte RE-Netflix-Serie, die Leon und Claire in den Fokus rückt, und eine Live-Action-Netflix-Serie, die der Wesker-Familie folgt, sind ebenfalls in Arbeit.

