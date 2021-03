Resident Evil: Titel und neue Details zum kommenden Kinofilm enthüllt

Der neue "Resident Evil"-Kinofilm soll am 3. September 2021 starten.

Anlässlich des diesjährigen 25. Jubiläums von Capcoms prestigeträchtiger „Resident Evil“-Reihe dürfen sich Fans 2021 auf diverse neue Projekte zum Franchise freuen. Neben dem achten Hauptteilt der Serie, „Resident Evil Village“, erscheinen ebenfalls die Anime-Serie „Resident Evil: Infinite Darkness“ sowie ein brandneuer Kinofilm. Zu letzterem wurden nun, wie unter anderem IGN berichtet, neue Details enthüllt.

Resident Evil: Kinofilm orientiert sich an den ersten zwei Spielen

Während des SXSW-Events hatten die Kollegen die Gelegenheit, mit Regisseur Johannes Roberts („47 Meters Down“) über das Leinwand-Reboot der Survival-Horrorreihe zu sprechen. Wie er gegenüber IGN bestätigte, trägt der neueste Film des Franchise den Titel „Resident Evil: Welcome to Raccoon City“. Darüber hinaus verriet Roberts, sein Werk werde die ersten beiden Videospiele adaptieren, weshalb im Mittelpunkt des Films bekannte Charaktere wie Claire Redfield, Jill Valentine und Leon S. Kennedy stehen.

Die Story von „Welcome to Raccoon City“ ist im Jahr 1998 angesiedelt und erzählt von den Ereignissen, wie die Stadt von einer Zombie-Horde überrannt wird. Fans dürfen sich dabei auf bekannte Schauplätze der Spiele freuen. Sowohl das Herrenhaus als auch die Stadt selbst sowie das Polizeirevier sollen im Film zu sehen sein. Diesbezüglich fügte Roberts an: „Es ist eine komplett andere Entstehungsgeschichte, die auf den Wurzeln und der Welt des Horrors basiert.“

Darüber hinaus bestätigte der Regisseur erneut, dass sein Film mit den vorherigen „Resident Evil“-Kinofilmen, die noch von Paul W. S. Anderson inszeniert wurden, nichts zu tun haben werde. Wie Roberts ausführt, handle es sich bei seinem Werk somit nicht um ein Remake, sondern ein Reboot. „Wir bewegen uns in eine komplett andere Richtung… es war ein echtes Vergnügen, die Zügel eines neuen Franchise in die Hand zu nehmen, das, hoffentlich, wirklich etwas komplett Eigenständiges ist.“

Die Hauptrollen im neuen Kinofilm übernehmen Kaya Scodelario („Crawl“) als Claire Redfield, Hannah John-Kamen („Ant-Man and the Wasp“) als Jill Valentine, Robbie Amell („The Flash“) als Chris Redfield und Avan Jogia („Zombieland: Doppelt hält besser“) als Leon S. Kennedy. Den Cast komplettieren Tom Hopper („The Umbrella Academy“) als Bösewicht Albert Wesker und schließlich Neal McDonough („Arrow“) als William Birkin.

„Resident Evil: Welcome to Raccoon City“ startet voraussichtlich am 3. September 2021 in den internationalen Kinos.

