Resident Evil: Das erste Filmplakat zum Movie-Reboot

Der neue "Resident Evil"-Film soll zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren.

Über Twitter veröffentlichte der Schauspieler Chad Rook ein erstes Filmposter zum Film-Reboot von „Resident Evil“. Zwar sind keine Charaktere zu sehen, doch das Foto weckt durchaus Horror-Feeling. Neben dem Schriftzug sehen wir einen düsteren Wald, über den ein roter Filter gelegt wurde. Dazu wurden die Namen aller relevanten Charaktere quer über das Bild verteilt.

Wie bereits bekannt sind nahezu alle bekannten Figuren der „Resident Evil“-Reihe mit am Start. Dazu gehören Jill Valentine, Leon Scott Kennedy, Chris Redfield, Brad Vickers, Ada Wong, Chief Irons, Claire Redfield, Richard Aiken, William Birkin und natürlich der Bösewicht Albert Wesker. Chad Rook selbst übernimmt die Rolle des S.T.A.R.S. Mitglied Richard Aiken. Der Film wird vom britischen Regisseur Johannes Roberts produziert, der unter anderem für den Horrorfilm „47 Meters Down“ verantwortlich ist.

Im Gegensatz zu den bisherigen „Resident Evil“-Filmen mit Milla Jojovich, bei denen der Fokus auf eine actionreiche Darstellung gelegt wurde, soll hier wieder der Horror-Aspekt in den Vordergrund gerückt werden. Die Handlung konzentriert sich auf die Ursprünge der Serie, genauer gesagt die ersten drei Teile der langjährigen Videospielreihe. Als Handlungsorte dienen die Arklay Mountains und Racoon City.

Bilder vom Dreh verfügbar

Im vergangenen November gab es bereits ein paar Bilder vom Dreh zu sehen. Dort sehen wir den Helikopter der S.T.A.R.S, der in einem finsteren Waldstück in der Nähe des schaurigen Spencer-Anwesens gelandet ist. Falls ihr davon nichts mitbekommen habt, könnt ihr euch die Fotos in diesem Beitrag anschauen:

Der Film soll am 3. September 2021 in die Kinos kommen.

