Rainbow Six Quarantine: Weiteres Gameplay aus dem PvE-Shooter aufgetaucht

Aktuell zeigt sich der kooperative PvE-Shooter "Rainbow Six Quarantine" in einem weiteren "geleakten" Gameplay-Video. Zu sehen sind Feuergefechte und unterschiedliche Waffen.

Während sich Ubisoft weiter bedeckt hält, tauchten in den vergangenen Wochen erste Gameplay-Szenen und unbestätigte Details zu „Rainbow Six Quarantine“ auf.

Unter war die Rede davon, dass sich die Entwickler aufgrund der COVID-19-Krise dazu entschlossen, „Rainbow Six Quarantine“ einen neuen Namen zu spendieren. Derzeit soll der Shooter unter dem Codenamen „Rainbow Six Parasite“ entstehen. Passend zu den aktuellen Gerüchten zeigt sich das kooperative PvE-Abenteuer in einem weiteren „geleakten“ Gameplay-Video, das euch einen Blick auf die Schusswechsel sowie ausgewählte Gegner und Waffen ermöglicht.

Leak lieferte kürzlich unbestätigte Details

Erst vor ein paar Tagen erreichte uns ein weiterer Leak zu „Rainbow Six Quarantine“ beziehungsweise „Rainbow Six Parasite“, der verschiedene unbestätigte Details mit sich brachte. So war beispielsweise die Rede davon, dass sich die Spieler auf ein Wiedersehen mit den Operatoren Alibi, Ela, Finka, Lion, Tachanka und Vigil freuen dürfen.

Des Weiteren ließ sich dem Leak entnehmen, dass ihr es mit der „Archäer“ genannten Bedrohung zu tun bekommt, deren Nester auf der Karte verteilt sind und Feinde ausspucken, falls man sich diesen zu sehr nähert. Ebenfalls wurde im Rahmen des Leaks bestätigt, dass „Rainbow Six Quarantine“ beziehungsweise „Rainbow Six Parasite“ über eine Crossplay-Unterstützung verfügen wird.

Ubisoft selbst kommentierte den Leak kurz und knapp mit der Ankündigung, dass das Unternehmen zu gegebener Zeit konkrete Details zum PvE-Shooter nennen wird. Wann es so weit sein wird, wurde allerdings nicht verraten.

