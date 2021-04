Disco Elysium – The Final Cut: Statement zum Entwicklungsstand des Patches 1.3

Das Rollenspiel "Disco Elysium: The Final Cut" soll bald ein weiteres Update für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erhalten. Nun haben die Entwickler ein Statement zum aktuellen Stand der Entwicklung abgegeben.

Vor kurzem hatten die zuständigen Entwickler von ZA/UM bereits einen Patch für die PlayStation 5- und PlayStation 4-Versionen des Cyberpunk-Rollenspiels „Disco Elysium“ veröffentlicht. Nichtsdestotrotz hat das Spiel weiterhin mit einigen Problemen zu kämpfen, die den Konsolenspielern sauer aufstoßen.

Ein Termin steht noch nicht fest

Inzwischen haben die Entwickler auf der offiziellen Seite zu dem Stand des Patches 1.3 Stellung bezogen und einige Details verraten. Demnach befindet sich der Patch in Entwicklung, auch wenn man weiterhin keinen Termin für die Veröffentlichung nennen kann. Zudem gelobt man, dass man so lange an den Verbesserungen des Spiels arbeiten wird, bis man alle Probleme beseitigt hat.

Mit dem Patch 1.3 sind folgende Verbesserungen geplant:

Eine Menge an Voice Over-Behebungen

Verbesserte Wegfindung von Kim

Behebung der Controller-Interaktion während Seafort Dream

Behebung der Controller-Interaktion mit The Pigs

Behebung der Sandcastle-Interaktion

Behebung der Auto-Interaktion

Behebung der Vorkommnisse, in denen die Gezeiten nahe der Schaukeln nie zurückgehen

Behebung der Interaktion bei der Pfandhaus-Heilung

Behebung der Freezes im Gedankenkabinett

Behebung der Speicherstandfehler

Behebung für das Festfahren von Zwischensequenzen und der Grenzfall-Interaktionen mit den Controllern

Und ein bisschen dies und das, allgemeines Aufräumen nach einer stürmischen Entwicklung

Weitere Aussagen zu der Entwicklung halten die Entwickler auf der offiziellen Seite bereit. Sobald der Patch für die PlayStation-Konsolen veröffentlicht wird, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Disco Elysium: The Final Cut“ erschien Ende März für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC. Eine Nintendo Switch-Umsetzung befindet sich ebenfalls in Entwicklung.

