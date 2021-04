Metal Gear Solid: Lizenzspiele von externen Entwicklern?

Kehrt "Metal Gear Solid" unter der Führung von externen Unternehmen zurück?

Gerüchte sind seit einigen Wochen keine Mangelware. Und die neusten vermeintlichen Informationen drehen sich um die „Metal Gear Solid“-Reihe, von der seit Hideo Kojimas Weggang von Konami im Jahr 2015 nicht mehr allzu viel zu hören war.

Metal Gear Solid als Lizenzmarke?

Das neuste Gerücht könnte jedoch darauf hindeuten, dass ein neuer Teil der „Metal Gear“-Reihe gar nicht mehr weit entfernt ist. Allerdings, und das ist der überraschendere Teil des Gerüchtes, könnten externe Unternehmen für die Produktion verantwortlich sein. Denn angeblich hat sich Konami dazu entschlossen, die „Metal Gear Solid“-Marke zu lizenzieren.

Davon berichtet ACG-Gaming auf seinem Kanal. Er bezieht sich laut der eigenen Aussage auf eine Quelle, die in der Vergangenheit zuverlässige Informationen hervorbrachte.

„Die Person, die mir das sagte, ist schon seit den Far Cry Primal-Leaks dabei. Und meist lag er richtig, angefangen bei Bethesdas Review-Codes am Launchtag und in diesem Jahr mit Deathloop, Bloodlines, dem Dragons Dogma 2-Leak, Xbox Game Boost und mehr“, so ACG-Gaming.

Während die Quelle nicht beim Namen genannt wurde, lassen die Aussagen zumindest die Vermutung aufkommen, dass eine ältere Meldung aufgefrischt und etwas modifiziert wurde. So berichtete Video Games Chronicle im vergangenen Februar davon, dass Konami nach Partnerschaften mit externen Studios sucht, um neue Spiele in Franchises wie „Metal Gear Solid“, „Silent Hill“ und „Castlevania“ entwickeln zu lassen.

Nachdem Konami in der Vergangenheit eine interne Entwicklung bevorzugte, sollen die Misserfolge von Spielen wie „Metal Gear Survive“ und „Contra: Rogue Corps“ für eine Neubewertung der bisherigen Pläne gesorgt haben. Zwischen der Auslagerung von Entwicklungen und der Lizenzierung von Marken besteht allerdings ein Unterschied, sodass abzuwarten bleibt, welche Erkenntnisse kommende Ankündigungen tatsächlich offenbaren werden.

Auch wenn die Antwort auf der Hand liegt: Von welchem Publisher oder Entwickler würdet ihr gerne ein neues „Metal Gear Solid“ sehen?

