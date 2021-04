Hood Outlaws & Legends: PS5-Vorteile dank DualSense-Controller

"Hood: Outlaws & Legends" machts ich die Vorteile des DualSense-Controllers der PS5 zunutze, was unter anderem für ein intuitiveres Gameplay sorgen soll.

Der Launch des Titels erfolgt im Mai.

„Hood: Outlaws & Legends“ zählt zu den Spielen, die in Kürze die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erreichen werden. Während die Performanceunterschiede kaum ins Gewicht fallen sollen, gibt es auf einer der neuen Konsolen einen Vorteil: Die PS5-Version von „Hood: Outlaws & Legends“ unterstützt die besonderen Features des DualSense-Controllers.

Perfekt für Pfeil und Bogen

Dabei ist zu beachten, dass der Titel lose auf dem Robin Hood-Mythos basiert und Waffen zum Einsatz kommen, die sich besonders anbieten. „Wir haben etwas ziemlich Interessantes mit der Kalibrierung [des DualSense-Controllers] gemacht“, so der zuständige. „Man hat also die Widerstandstrigger, diese adaptiven Trigger, und die funktionieren wirklich gut für Pfeil und Bogen, wie man sich vorstellen kann.“

Der DualSense-Controller der PS5 simuliert im Spiel die Spannung des Bogens. Und wenn man den Pfeil loslässt, soll ein Gefühl davon vermittelt werden, wie er davonfliegt. „Wir haben das auch für die Nahkampf-Charaktere weiterentwickelt, sodass es schwieriger wird, Johns Hammer zu schwingen – je mehr man schwingt und je mehr die Ausdauer nachlässt – man spürt die Ermüdung der Finger beim Schwingen des Hammers“, so der Game Director weiter.

Außerdem betonte Willans, dass die Entwickler bestrebt sind, so wenige HUD-Elemente wie möglich in die Spiele einzubauen. Auch deutete er an, dass ihr dank des DualSense-Controllers auf der PS5 wahrscheinlich nicht einmal auf die wenigen Anzeigen und Bildschirmhinweise achten müsst.

„Es ist ein wirklich taktiles Erlebnis“, so Willans. „Ich schaue selten auf die Anzeigen auf meinem Bildschirm, wenn ich auf der PS5 spiele. Mein Abzugsfinger sagt mir alles, was ich wissen muss.“

In „Hood: Outlaws & Legends“ treten zwei Vierer-Teams gegeneinander an und haben das Ziel, einen Schatz zu bergen. Dabei müssen sich die Teilnehmer gegenseitig – und auch die NPC-Wachen, die das Gold beschützen – mit List, Täuschung und Kampfgeschick, zur Strecke bringen. Zum Einsatz kommen dabei der Ranger, der Hunter, der Brawler und der Mystic, die von Robin Hood, Maid Marian, Little John und Friar Tuck inspiriert sind.

Erscheinen wird „Hood: Outlaws & Legends“ am 7. Mai 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

