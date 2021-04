Ubisoft: Manga-Kurzgeschichten zu Assassin’s Creed, Far Cry & mehr veröffentlicht

"Assassin's Creed Revelations" und "Far Cry 3" erschienen ursprünglich unter anderem für PS3.

Heutzutage beschränken sich erfolgreiche Unterhaltungsmarken selten nur noch auf ein Medium, weshalb es auch zu erfolgreichen Videospielreihen wie „Assassin’s Creed“ oder „Resident Evil“ beispielsweise Comics oder Romane gibt. Ubisoft ging kürzlich eine Kooperation mit dem japanischen Shueisha-Verlag („Dragon Ball“, „One Piece“) ein, wie unter anderem The Gamer berichtet. Hieraus gingen verschiedene Manga-Kurzgeschichten zu einigen der erfolgreichsten Serien des Videospielunternehmens hervor.

Ubisoft: Manga-Storys liefern neue Geschichten zu bekannten Videospielreihen

Insgesamt sind im Rahmen dieser Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Shueisha fünf Manga-Kurzgeschichten entstanden. Diese basieren neben „Assassin’s Creed“ und „Far Cry“ ebenfalls ebenfalls „Watch Dogs“ sowie der Multiplayer-Shooter „The Division“. Darüber hinaus wurde auch eine vierteilige Manga-Miniserie veröffentlicht, in der ein Mangaka in Japan in kurzen Kapiteln seine Verbindung zu einigen der zuvor erwähnten Ubisoft-Games schildert.

Die einzelnen Geschichten beleuchten dabei unterschiedliche Aspekte der jeweiligen Videospiel-Vorlage und unterscheiden sich auch hinsichtlich ihres Tons teils recht deutlich voneinander. Sämtliche dieser Kurzgeschichten sind auf der Shueisha-Website MANGA Plus übrigens mit englischer Übersetzung kostenlos verfügbar. Aktuell können folgende Storys gelesen werden:

„Assassin’s Creed: Cinders“ – Die Geschichte dieses Manga setzt nach den Geschehnissen des Animationsfilms „Assassin’s Creed: Embers“ an und dreht sich um einen alten Freund von Ezio Auditore da Firenze.

„Happy Vaas Day“ – Der Manga erzählt die Vorgeschichte von „Far Cry 3“-Bösewicht Vaas Montenegro und zeigt, wie er zu dem Charakter geworden ist, den wir im Spiel treffen.

„Inside“ – Diese Story dreht sich um einen Spieler, der von den Bösewichten in „Far Cry 3“ und „Far Cry 4“ fasziniert ist. Dabei stellt er sich vor allem Fragen, wer nun der Gute und wer der Böse in den Spielen ist.

„Wrench Make Some Noise!“ – Hierbei handelt es sich gewissermaßen um einen Comedy-Romance-Mix in der „Watch Dogs 2“-Welt. Wie der Titel bereits andeutet, steht hier insbesondere die Figur Wrench im Fokus.

„kuroneko yawa × UBISOFT“ – Dies ist die zuvor erwähnte Kurzgeschichtensammlung. Ein Mangaka und sein Kater reisen darin durch verschiedene Videospiel-Welten von Ubisoft.

Mit Ausnahme von „kuroneko yawa × UBISOFT“ handelt es sich bei all diesen Manga um in sich geschlossene Kurzgeschichten, die sich natürlich primär an Fans der jeweiligen Vorlage richten. Die Manga-Story zu „The Division“ ist aktuell noch nicht bei MANGA Plus verfügbar, dürfte allerdings vermutlich in den kommenden Tagen zum Portfolio der Webseite hinzugefügt werden.

Welche dieser Manga-Kurzgeschichten gefällt euch besonders gut?

