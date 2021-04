Resident Evil Village: Neue Infos zu Lady Dimitrescu und zum Gameplay

"Resident Evil Village" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Der Release von „Resident Evil Village“ rückt immer näher und passend dazu kommen nun immer weitere Details zu Capcoms Survival-Horrorspiel an Licht. In einem ausführlichen Beitrag im offiziellen PlayStation Blog ging gestern beispielsweise Gillen McAllister, Senior Specialist, Content Communications bei Sony Interactive Entertainment, etwas genauer auf den kommenden Teil der kultigen Videospielreihe ein. Unter anderem verrät er neue Details zu Lady Dimitrescu sowie zu einigen Gameplayelementen.

Resident Evil Village: Überarbeitetes HUD, Schreibmaschinen und ein Tagebuch

Zunächst verrät McAllister, dass die Entwickler die Bildschirmanzeigen etwas überarbeitet haben. Ihr seht nun beispielsweise nicht mehr permanent eure Lebensenergie. Diese wird nur noch dann angezeigt, wenn ihr Energie verliert oder welche regeneriert. Anders als noch im Vorgänger „Resident Evil 7“ benötigt ihr im neuen Teil übrigens keine Rekorder mehr, um euren Fortschritt zu speichern. Dies funktioniert nun, wie in vielen vorherigen Ablegern der Serie, wieder per Schreibmaschine.

Darüber hinaus ist neu, dass Hauptfigur Ethan Winters, ähnlich wie „Uncharted“-Protagonist Nathan Drake, Tagebuch führt. Hierin sammelt Ethan nicht nur Karten und andere Dokumente, sondern ebenfalls Skizzen, die gewissermaßen euren gegenwärtigen Fortschritt in der Story anzeigen. Solltet ihr also mal nach einer längeren Pause ins Spiel zurückkehren, könnt ihr eure Erinnerungen mit einem Blick ins Tagebuch wieder auffrischen.

Gefräßige Lykaner und Resident Evil 4-Vibes in Village

Bereits zuvor bestätigten die Verantwortlichen von Capcom, der Meilenstein „Resident Evil 4“ sei eine große Inspiration für den achten Hauptteil der Reihe gewesen. Dies fängt beim Inventar an, das ihr nun wieder in einem großen Koffer mit euch herumtragt. Außerdem wartet ein Händler, genannt der Duke, auf Ethan, bei dem wir Gegenstände kaufen und verkaufen können.

Des Weiteren erinnert das Verhalten einer Gegnergruppe im Spiel an das der Dorfbewohner in „Resident Evil 4“. Die größte Gefahr in „Resident Evil Village“ soll von den Lykanern ausgehen, also jenen Werwolf-ähnlichen Gegnern, die wir bereits zuvor in einigen Trailern zum Spiel gesehen haben. Sie sind nicht nur besonders widerstandsfähig und stark, sondern greifen meist in Gruppen an und nutzen im Kampf sogar Waffen. Selbst reiten können die Lykaner. Wenn jedoch die Kirchenglocken erklingen, ziehen sie sich wieder zurück, genauso wie die „RE 4“-Dorfbewohner.

Resident Evil Village: Lady Dimitrescu wird euch verfolgen

Natürlich geht McAllister ebenfalls auf einige stärkere Gegner ein, die sich euch im Survival-Horrorspiel entgegenstellen werden. Hierzu zählt beispielsweise der mysteriöse Heisenberg, der Ethan gefangen nehmen will. Mit seinem Hammer und seinen besonderen Kräften, die es ihm erlauben, Objekte in der Umgebung zu manipulieren, soll er eine große Gefahr darstellen.

Zum Thema: Resident Evil Village: Video schickt euch auf eine Umgebungstour

Außerdem gibt es neue Informationen zu Lady Dimitrescu. Die Vampirdame soll euch, ähnlich wie Mr. X in „Resident Evil 2“ oder Nemesis in „Resident Evil 3“, mehrfach im Verlauf den Spiels auf den Versen sein. Der Kampf gegen sie soll keine allzu gute Wahl sein, weshalb ihr nach Möglichkeit die Beine in die Hand nehmen solltet, um schleunigst zu verschwinden. Jeder Bossgegner soll dabei von ganz eigenen Gründen angetrieben werden.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und den PC.

Freut ihr euch bereits auf „Resident Evil Village“?

