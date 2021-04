Spiritfarer: Lily-Update mit Story-Erweiterung und Koop-Verbesserungen zum Download

"Spiritfarer" hat ein kostenloses Content-Update erhalten, mit dem unter anderem Lily in das Spiel fand. Auch neue Story-Inhalte und Verbesserungen umfasst die Aktualisierung.

Zwei weitere Updates folgen im Sommer und Herbst.

„Spiritfarer“ hat das erste von drei versprochenen Updates erhalten, wobei mit dem heutigen Lily-Update ein neuer Spirit in das Spiel fand. Die Content-Aktualisierung ist als Gratisdownload für alle Besitzer des Spiels erhältlich, also für PS4, PC, Stadia, Switch und Xbox One.

Mehr Tiefe und Details

Das Lily-Update umfasst laut Hersteller eine kleine aber wichtige Ergänzung zum Hauptspiel von „Spiritfarer“. Es fügt die namensgebende Figur Lily, eine Schmetterlingsseele, zum Spiel hinzu. Die neuen Inhalte führen die Spieler durch mehrere Szenen, mit denen die Geschichte der Hauptperson Stella mehr Tiefe und Details erhält. Außerdem verbessert das Update den lokalen Koop-Modus und behebt einige Fehler.

„Spiritfarer“ versteht sich als ein Management-Spiel über das Sterben. Ihr baut als Fährfrau der Verstorbenen ein Schiff, um die Welt zu erkunden, euch um eure Seelenfreunde zu kümmern, sie über die mystischen Meere zu geleiten und schließlich ins Jenseits zu entlassen.

Zwei weitere Content-Updates folgen im Sommer und Herbst dieses Jahres. Das Update „Beverly“ umfasst einen neuen Spirit, neue Bootaufbauten, Sammelgegenstände und Rezepte sowie Verbesserungen. „Jackie & Daria“ schließt den Content-Support mit zwei neuen Spirits ab. Hinzukommen eine neue Insel, neue Bootaufbauten und Ressourcen sowie ein neues Event.

Weitere Details zu den Content-Updates folgen laut der offiziellen Ankündigung zu gegebener Zeit. „Spiritfarer“ ist für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich. Nachfolgend ein Trailer zum neuen Update rund um Lily:

