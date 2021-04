Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack: RPG-Sammlung ab sofort erhältlich – Trailer

Die "Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack" ist ab sofort erhältlich.

Wer das eine oder andere „Atelier“-Abenteuer verpasst haben sollte, bekommt mit sofortiger Wirkung die Möglichkeit geboten, dieses nachzuholen.

Wie NIS America und die Entwickler der Gust Studios bekannt gaben, ist die „Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack“ genannte Rollenspiel-Sammlung ab sofort auch in Europa erhältlich. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch. Versprochen werden die bisher umfangreichsten und aktuellsten Versionen der enthaltenen Ableger.

Trailer stimmt auf die Rollenspiele ein

Hinzukommen alle seinerzeit veröffentlichten DLCs sowie neue Inhalte, die exklusiv für die Neuauflagen entworfen wurden. An Bord der Sammlung befinden sich „Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX“, „Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX“ und „Atelier Lydie & Suelle: The Alchemist and the Mysterious Paintings DX“.

„Alle Titel der Trilogie verfügen über einen Fotomodus, der es Spielern ermöglicht, Lieblingserinnerungen aus den Abenteuer zu speichern, eine Funktion um die Geschwindigkeit der Kämpfe dynamisch anzupassen sowie ein digitales Artbook mit Illustrationen und Hintergrundmusik aus den Spielen“, so die offizielle Beschreibung.

Anbei der offizielle Trailer zum heutigen Release der „Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack“.

