Cyberpunk 2077: Hinweis zum Umfang der Rückerstattungen – Update

Mit der New-Gen-Version soll in diesem Jahr alles besser werden.

Update: Der gesamte Umfang der Rückerstattungen wurde inzwischen etwas klarer. Dem weiteren Verlauf des Geschäftsberichtes lässt sich entnehmen, dass im vergangenen Jahr 51,2 Millionen Dollar (einschließlich „Help Me Refund“) zurückgestellt wurden, was ein durchaus beachtlicher Anteil ist.

Aufgeschlüsselt beinhalten die 51,2 Millionen Dollar an Rückstellungen ganze 10,65 Millionen Dollar (40,4 Mio. PLN) für Rückerstattungen, die 2020 über digitale und physische Einzelhändler getätigt wurden, sowie die ca. 2,23 Millionen (8,5 Mio. PLN) für direkte Rückerstattungen, die im letzten Jahr über die CDPR-Kampagne „Help me Refund“ zusammenkamen (einschließlich der Marketingkosten für diese Kampagne).

CDPR rechnet mit 38,34 Millionen Dollar (145,6 Mio. PLN) an Rückerstattungen und entgangenen Umsätzen im Jahr 2021, „basierend auf Informationen von Händlern bezüglich der Verkäufe an Einzelhandelsvertriebsnetze, der Verkäufe an Endkunden, der Anzahl der in verschiedenen Vertriebskanälen und Lagern vorhandenen Kopien sowie der professionellen Einschätzung der Händler bezüglich der erwarteten Umsätze im Jahr 2021“.

Total impact seems to be around $51m USD… or 9% of total software sales in 2020. Way more significant all told than just the Help Me Refund program, but entirely recoverable unless sales fall off a cliff in 2021.

And investors are likely to remain skittish…

— Mike Futter (@Futterish) April 22, 2021