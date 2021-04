Fallout 76: Das „Geladen und entsichert“-Update im ausführlichen Video vorgestellt

Mit "Geladen und entsichert" bekommt das Online-Action-Rollenspiel "Fallout 76" in der kommenden Woche ein umfangreiches neues Content-Update spendiert. Dieses wird euch schon heute in einem umfangreichen Video vorgestellt.

"Fallout 76" bekommt in Kürze neue Inhalte spendiert.

Am kommenden Dienstag, den 27. April 2021 wird das Online-Action-Rollenspiel „Fallout 76“ mit dem umfangreichen „Geladen und entsichert“-Update bedacht, das diverse neue Inhalte und Neuerungen mit sich bringen wird.

Um euch schon jetzt einen Eindruck von dem zu vermitteln, was mit „Geladen und entsichert“ auf euch zukommt, bedachten uns die Entwickler der Bethesda Game Studios mit einem umfangreichen neuen Video. Dieses bringt es auf eine Laufzeit von mehr als fünf Minuten und geht ausführlich auf das neue Content-Update ein. Zu den Neuerungen gehören die S.P.E.C.I.A.L.-Loadouts, mit denen es euch ermöglicht wird, eure Skillpunkte zurückzusetzen und euren Charakter neu auszurichten.

Start der vierten Season, Zielhilfen und mehr

Ebenfalls geboten wird der Start der vierten Season, zu der von offizieller Seite ausgeführt wird: „Schließt euch in Saison 4 Rüstungsass und der Power-Patrouille bei ihrem Kampf gegen Commissioner Chaos und die Yukon Five an. Es gibt ein neues Spielbrett, 100 Ränge und tonnenweise Belohnungen.“ Um Spielern mit einem Controller das Zielen ein wenig zu erleichtern, ist im Rahmen von „Geladen und entsichert“ zudem eine Zielhilfe an Bord.

Zum Thema: Fallout 76: Das wird dieses Jahr geboten – Die Roadmap für 2021

Zu den weiteren Neuerungen gehören Belohnungen für Schatzsucher, Verbesserungen am Nahkampfsystem, Weltaktivität-Updates, Ausstellungspuppen und mehr. Alle weiteren Details zu den Neuerungen und Inhalten, die das „Geladen und entsichert“-Update mit sich bringen wird, findet ihr auf der offiziellen Website.

„Fallout 76“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Fallout 76