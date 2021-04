Star Wars Knights of the Old Republic: Remake mit einem komplett neuen Kampfsystem?

Nach wie vor halten sich sehr hartnäckig die Gerüchte um ein mögliches Remake zum Rollenspiel-Klassiker "Star Wars: Knights of the Old Republic". Ein aktuelles besagt, dass die Neuauflage mit einem komplett neuen Kampfsystem versehen wird.

"Star Wars: Knights of the Old Republic": Befindet sich ein Remake in Arbeit?

In den vergangenen Monaten machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass sich ein Remake zum ursprünglich im Jahr 2003 veröffentlichten Rollenspiel „Star Wars: Knights of the Old Republic“ in Entwicklung befindet.

Kurz vor dem Start ins Wochenende erreichte uns ein weiteres Gerücht zur bisher nicht offiziell angekündigten Neuauflage. Wie der Insider und Youtuber „MrMattyPlays“ berichtet, soll das Remake von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ ohne das bekannte rundenbasierte Kampfsystem des Originals auskommen müssen. Dieses soll durch ein Action-Rollenspiel-System ersetzt werden. Auf diesem Weg möchten die Entwickler laut „MrMattyPlays“ eine größere Zielgruppe ansprechen.

Remake bei Aspyr Media in Arbeit?

Woher er seine Informationen bezogen haben möchte, verriet der Youtuber allerdings nicht. Im Laufe der Woche meldete sich bereits der Bloomberg-Autor und als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Jason Schreier zur Wort und bestätigte die Existenz des Remakes. Laut ihm entsteht die Neuauflage von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ beim texanischen Entwicklerstudio Aspyr Media.

Dieses ist mit der Reihe bereites vertraut und portierte in der Vergangenheit sowohl „Star Wars: Knights of the Old Republic“ als auch den Nachfolger auf die Mobile-Plattformen. Zu den Gerüchten um ein mögliches Remake des Kult-Titels wollte Aspyr Media bisher allerdings nicht Stellung beziehen.

Quelle: MrMattPlays

