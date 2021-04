Star Wars Knights of the Old Republic: Hinweise auf das Remake scheinen sich zu verdichten

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um ein Remake zum Rollenspiel-Klassiker "Star Wars: Knights of the Old Republic" die Runde. Aktuellen Berichten zufolge soll sich dieses in der Tat in Entwicklung befinden.

Wird an einem Remake zu "Star Wars: Knights of the Old Republic" gearbeitet?

Bereits im vergangenen Jahr bestätigten gleich mehrere Insider die laufenden Arbeiten an einem Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Star Wars: Knights of the Old Republic“.

Nachdem die Rede davon war, dass die Neuauflage bei einem durchaus bekannten Studio entsteht, das man allerdings weniger mit einem möglichen Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ in Verbindung bringen würde, schoss sich die Gerüchteküche auf Aspyr Media ein. Stellenausschreibungen des texanischen Studios, die im Januar 2021 entdeckt wurden, schienen die Gerüchte zu untermauern.

Bekannte Quelle bestätigt das Remake

Auch wenn die offizielle Ankündigung des Remakes weiterhin auf sich warten lässt, dürfen sich die Fans von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ laut einem alten Bekannten in der Tat auf ein Remake freuen. Die Rede ist vom Bloomberg-Autoren und Industrie-Insider Jason Schreier, der die Existenz des „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remakes in einem aktuellen Interview noch einmal bestätigte.

Des Weiteren wies Schreier darauf hin, dass Aspyr Media an dem Remake arbeitet. In der Vergangenheit sammelte das Studio bereits entsprechende Erfahrungen und arbeitete unter anderem an den Mobile-Ports der „Knights of the Old Republic“-Abenteuer.

Zu den Gerüchten um das „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Remake wollten sich die Verantwortlichen von Aspyr Media bisher allerdings nicht äußern.

When talking about the nature of breaking news and revealing games in development, @jasonschreier sheds more light on a remake of Knights of the Old Republic currently in development…https://t.co/8ufeAWH3RB pic.twitter.com/VP3u2tzXK2 — MinnMax (@MinnMaxShow) April 20, 2021

