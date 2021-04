Tales of Arise: Kein Coop – Rollenspiel eine reine Einzelspieler-Erfahrung

Auch wenn die Geschichte von "Tales of Arise" das Schicksal von zwei Hauptcharakteren in den Mittelpunkt rückt, wurde in "Tales of Arise" auf Coop-Elemente verzichtet. Offiziellen Angaben zufolge konzentrierten sich die Entwickler von Bandai Namco Entertainment bewusst auf eine Einzelspieler-Erfahrung.

"Tales of Arise" erscheint im September 2021.

Mit „Tales of Arise“ geht die langlebige Rollenspielserie aus dem Hause Bandai Namco Entertainment in diesem Sommer in ihre nächste Runde.

Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung bestätigt wurde, dreht sich die Geschichte von „Tales of Arise“ um das Schicksal zweiter Protagonisten, die für die Freiheit ihrer Heimat kämpfen. Trotz der zwei Hauptcharaktere sollten wir allerdings nicht damit rechnen, dass „Tales of Arise“ über kooperative Elemente verfügt. Auf Nachfrage stellten die Entwickler nämlich klar, dass wir es hier mit einer reinen Einzelspieler-Erfahrung zu tun haben.

Spieler sollen das Drama alleine erleben

„Dieses Spiel ist also ein eigenständiges Spiel, bei dem eine Person das Drama und die gesamte Geschichte des Spiels wirklich genießt. Wir haben derzeit keine Pläne für einen Mehrspieler-Modus“, so Produzent Yusuke Tomizawa gegenüber IGN. „Aber auf der anderen Seite haben wir uns sehr darauf konzentriert, wie die Charaktere zusammenarbeiten und wie sie im Kampf zusammenarbeiten und wie sich das auf Spielmechanik auswirkt.“

„Tales of Arise“ wird am 10. September 2021 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. „Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Tales of Arise beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft für sich – und vielleicht ihr Volk – zu schaffen“, heißt es zur Geschichte des Titels.

