Tales of Arise: Zahlreiche Umgebungen im neuen Trailer

"Tales of Arise" zeigt sich in einem neuen Video, das sich den Locations des Bandai-Namco-Titels widmet. Selbst auf Erkundung gehen könnt ihr ab September dieses Jahres.

"Tales of Arise" lässt noch einige Monate auf sich warten.

Bandai Namco Entertainment hat weiteres Videomaterial zu „Tales of Arise“ veröffentlicht. In den Mittelpunkt der neuen Szenen rücken die verschiedenen Umgebungen des kommenden JRPGs, sodass ihr in Erfahrung bringen könnt, wo ihr euch bald herumtreiben werdet.

Wüsten, Berge und mehr Vielfalt

In der Beschreibung des Videos heißt es: „Obwohl Dahna von den Leuten eines anderen Planeten überfallen wurde und die Ressourcen erschöpft sind, birgt es eine mystische Schönheit in sich. Reist durch die sengenden Wüsten, verschneite Berge und eine große Vielfalt an Umgebungen.“

„Tales of Arise“ spielt in einem Sonnensystem, das die beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena beheimatet. Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen.

Doch seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. „Tales of Arise“ beginnt mit zwei Personen, die in verschiedenen Welten geboren wurden und die Hoffnung haben, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft für sich und ihr Volk zu schaffen.

„Tales of Arise“ kommt in Europa am 10. September 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Videomaterial:

