Returnal: Housemarques PS5-Hit stellt sich dem Performance-Check

"Returnal" ist exklusiv für die PS5 erhältlich.

Am heutigen Freitag veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die finnischen Entwickler von Housemarque den Action-Titel „Returnal“ exklusiv für die PlayStation 5.

Da darf die mittlerweile obligatorische Performance-Analyse aus dem Hause Digital Foundry natürlich nicht fehlen. Wie es unter anderem heißt, gelang es den Machern von Housemarque, mit „Returnal“ technisch einen echten Next-Gen-Titel abzuliefern, der eindrucksvoll verdeutlicht, zu was die Konsolen der neuen Generation grafisch in der Lage sind. Auch wenn die angepeilten 60 Bilder die Sekunde nicht immer erreicht werden. Hin und wieder sinke die Bildwiederholungsrate in besonders hitzigen Momenten in den 50er Bereich ab. Diese Momente treten laut Digital Foundry allerdings nur selten auf.

Rogue-like-Gefechte in Checkerboard-4K

„Das visuelle Make-up des Spiels basiert auf einer Dichte von Effekten, die an anderer Stelle in der Pipeline ein gewisses Maß an Kompromissen erfordern. Sony wirbt für diesen Titel, indem gesagt wird, dass er mit einem dynamischen 4K-Format läuft – ein Sammelbegriff, der für alle Arten von Upscaling-Lösungen unterschiedlicher Qualität verwendet wurde“, führen die Redakteure von Digital Foundry aus.

Zum Thema: Returnal im Test: Genial-unbequeme Grenzerfahrung!

Laut den Technik-Experten arbeitet Returnal mit einer relativ niedrigen internen Auflösung und verwendet dann einige Techniken, um die Qualität der Ausgabe zu verbessern. So wird die Auflösung mittels des temporären Upsampling zunächst auf 1440p gehoben. Anschließend erfolgt eine Hochskalierung auf die 4K-Auflösung via Checkerboard-Rendering.

Weitere Details zur Performance und den technischen Stärken von „Returnal“ entnehmt ihr dem angehängten Video.

