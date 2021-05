Ninja Gaiden Master Collection: Fast 6 Minuten Gameplay veröffentlicht

Der Launch der Collection erfolgt im Juni.

Die kürzlich angekündigte „Ninja Gaiden Master Collection“ wird in wenigen Wochen für Konsolen und PC auf den Markt gebracht. Damit erwartet euch ein Gesamtpaket, das neben der Trilogie auch die meisten der Download-Inhalte umfasst. Zu den Inhalten zählen letztendlich:

Ninja Gaiden Sigma

Ninja Gaiden Sigma 2

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

Die meisten DLCs

Ninja Gaiden Master Collection Digital Art Book & Soundtrack

Vor dem Launch des Paketes könnt ihr euch mit einigen Gameplay-Szenen beschäftigen, die auf einem aktuellen Livestream basieren und unterhalb dieser Zeilen gestartet werden können.

Eigenen Angaben zufolge entschlossen sich die Entwickler von Team Ninja bei den Arbeiten an der „Ninja Gaiden Master Collection“ dazu, auf die „Sigma“-Ableger von „Ninja Gaiden“ beziehungsweise „Ninja Gaiden 2“ zurückzugreifen. Wie es vor ein paar Wochen hieß, sieht das Studio in diesen die besten und finalen Versionen der Action-Klassiker.

Falls ihr also zu den Spielern zählt, die mit der „Ninja Gaiden“-Franchise bisher nichts zu tun hatten, könnt ihr euch bald mit dem Gesamtpaket beschäftigen. Etwas Geduld ist allerdings noch gefragt. Die „Ninja Gaiden Master Collection“ erscheint am 10. Juni 2021 für PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S. Nachfolgend das Gameplay:

