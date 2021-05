PS5 & PS4: Spencer möchte xCloud auf konkurrierende Konsolen bringen

Momentan scheint es sehr unwahrscheinlich zu sein, dass der Xbox Game Pass in den kommenden Jahren auf PlayStation-Konsolen landen wird.

Microsoft möchte mit dem Xbox Game Pass und dem Streamingdienst xCloud weltweit Milliarden Spieler ansprechen, was durchaus die Vermutung aufkommen lässt, dass die interne Konsolenstrategie auf lange Sicht aus dem Fokus verschwinden wird.

Gleichzeitig muss sich der Xbox-Hersteller darum bemühen, andere Plattforminhaber davon zu überzeugen, die Software-Angebote der Redmonder anzunehmen. Und es scheint, dass das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer weiterhin guter Hoffnung ist, andere Konsolenhersteller ins Boot holen zu können.

Spencer hat nicht aufgegeben

Grund zur Annahme liefert eine mehrere Monate altezwischen Spencer und dem Epic Games-CEO Tim Sweeney, die im Zuge des Rechtsstreits zwischen Epic Games und Apple ans Tageslicht kam. Darin: „Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich deinen Standpunkt zu xCloud auf anderen Konsolen teile (und nicht aufgegeben habe).“

Spencer sprach in der Vergangenheit bei mehreren Gelegenheiten über den Wunsch, die Spiele und Dienste von Xbox auf so vielen Geräten wie möglich verfügbar zu machen. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder können derzeit via Android auf über 100 gestreamte Spiele zugreifen. Und Microsoft begann kürzlich damit, ausgewählte Abonnenten zu einer Cloud-Gaming-Beta für Windows 10-PCs und Apple-Geräte einzuladen.

Gespräche um kostenlosen Multiplayer

Im selben Mailverkehr bekam Spencer die Frage gestellt, ob der kostenlose Xbox Live-Multiplayer eingeführt wird und ob Microsoft es zeitlich schaffen könnte, „Fortnite Staffel 14“ entsprechend zu unterstützen. Es ist die Saison, in der Epic Games die alternative Zahlungsmethode einführte, die „Fortnite“ aus dem App Store katapultierte.

Spencer antwortete, dass man weiterhin mit Epic Games zusammenarbeiten möchte und dass die Förderung dieser Richtlinien bei Microsoft „auf höchster Ebene“ stattfindet. Er deutete aber auch an, dass Xbox Live zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit war, den kostenlosen Multiplayer einzuführen. „Total verstanden!“, so Sweeney in der Antwort. „Ich nehme an, dass bei Microsoft zur Zeit viel los ist.“

Microsofts Änderungen an den Xbox Live Gold-Richtlinien für Multiplayer-Games kam, nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres gezwungen war, eine Preiserhöhung für Xbox Live Gold-Abonnements rückgängig zu machen. Microsoft hatte versucht, die Kosten für ein Xbox Live Gold-Abonnement signifikant zu erhöhen – ein Schritt, der nach hinten losging. Zur Schadensbegrenzung wurde zügig die Paywall für Free-to-Play-Multiplayer-Spiele entfernt.

