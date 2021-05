Valve: Gabe Newell deutet weitere Spiele für Konsolen an

Könnte "Half-Life: Alyx" womöglich für PSVR 2.0 erscheinen?

In den letzten Jahren betonten die Verantwortlichen des unter anderem für die „Half-Life“-Reihe bekannten Entwicklerstudios Valve mehrfach, sie würden zukünftig wieder mehr in Spiele investieren wollen. In einer kürzlich veranstalteten Q&A-Runde deutete Gabe Newell, der Präsident des Studios, an, dass bald wieder mehr Valve-Games ihres Weg auf Konsolen finden könnten.

Valve: Gabe Newell deutet Neuigkeiten für Ende 2021 an

Dies berichten unter anderem die Kollegen von Push Square, die sich dabei auf einen frischen Reddit-Post sowie ein YouTube-Video beziehen. Letzteres zeigt Gabe Newell bei einer Frage-Antwort-Runde an einer Schule in Neuseeland, während der die Frage an ihn herangetragen wurde, ob „Steam irgendwelche Spiele auf die Konsolen bringen oder diese nur auf dem PC belassen“ werde.

Da Steam als Plattform PC-exklusiv ist, die sich im Besitz von Valve befindet und von dem Studio betrieben wird, scheint die Frage vielmehr darauf abzuzielen, ob Valve gedenkt, seine Eigenproduktionen auch für aktuelle Konsolen wie die PlayStation 5 oder Xbox Series X/S zu veröffentlichen. Auf die Frage erwiderte Newell: „Ähm… Sie werden eine bessere Vorstellung davon gegen Ende des Jahres bekommen.“

Offiziell arbeitet Valve gegenwärtig an keinem Spiel, das sich für die Konsolen in Entwicklung befindet. Ein möglicher Kandidat für eine Portierung auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S wäre das letztes Jahr veröffentlichte Spiel „Half-Life: Alyx“, das derzeit nur für den PC verfügbar ist. Eventuell werkelt das Team von Valve an einer Umsetzung des Spiels für das im Februar 2021 angekündigte PlayStation VR 2.0?

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Ähnlicher Hardware-Ansatz erleichtert die Entwicklung, meint Valve

Das letzte Valve-Spiel, das für Konsolen erschien, war der Multiplayer-Shooter „Counter-Strike: Global Offensive“, der im Jahre 2012 auch für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde.

Würdet ihr euch mehr Valve-Games für PlayStation 4 und PlayStation 5 wünschen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Valve